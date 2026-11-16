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  4. JNTU Hyderabad BTech student dies by suicide after allegedly failing semester exam
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (14:14 IST)

హైదరాబాద్ జేఎన్‌టీయూలో బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

suicide
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (14:14 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలాజికల్ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బీటెక్ విద్యాభ్యాసం చేసే ఓ విద్యార్థి హాస్టల్ భవనంపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కూకట్‌పల్లిలోని గౌతమ్ బాయ్స్ హాస్టల్‌లో ఆదివారం అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ ఘటన జరిగింది. 
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... మృతుడిని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన విక్రమ్ బాబు (19)గా గుర్తించారు. జేఎన్‌టీయూలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో రెండో సంవత్సరం విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాడు. ఇటీవల విడుదలైన సెమిస్టర్ పరీక్షా ఫలితాల్లో ఫెయిల్ కావడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైనట్టు తెలుస్తోంది.
 
ఈ క్రమంలోనే అర్థరాత్రి హాస్టల్ భవనం నాలుగో అంతస్తు పైనుంచి దూకేశాడు. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన విక్రమ్ బాబు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హాస్టల్ అధికారులు వెంటనే కేపీహెచ్‌బీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని పరిశీలించి వివరాలను సేకరించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని  ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులపై ఆరా తీస్తున్నారు. విద్యార్థి మృతిదే క్యాంపస్‌లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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