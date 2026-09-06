సమావేశాల పేరుతో ఇంటికి ఆహ్వానించి అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్
ఢిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్శిటీకి చెందిన ఓ ప్రొఫెసర్పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చాయి. సమావేశాల పేరుతో ఇంటికి పిలిచి, ఎవరూ లేని సమయంలో తమతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ పలువురు విద్యార్థులు ఆరోపించారు. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడటంతో ఈ ఆరోపణలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఢిల్లీ జేఎన్యూకు చెందిన ఓ ప్రొఫెసర్ తమతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని..యూనివర్సిటీకి చెందిన 10 మంది విద్యార్థినులు నెల రోజుల క్రితం యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు. క్యాంపస్లోని ఆయన నివాసంలో జరిగే సమావేశాలకు ఆహ్వానించి.. ఎవరూ లేని సమయంలో తమతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించేవారని పేర్కొన్నారు. తరగతుల సమయంలో కూడా అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతుంటారని తెలిపారు.
తాము కూడా సదరు ప్రొఫెసర్తో అటువంటి సమస్యలే ఎదుర్కొన్నట్లు పలువురు సీనియర్ విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విద్యార్థినుల ఆరోపణలపై విశ్వవిద్యాలయం అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ) దర్యాప్తు చేపట్టింది. అయితే ఈ విషయంపై జేఎన్యూ పరిపాలన విభాగం, వైస్-ఛాన్సలర్ కార్యాలయం ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.