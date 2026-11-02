Jogini Sudhakar: బంగారం కోసం జోగిని సుధాకర్ హత్య.. నలుగురు అరెస్ట్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మున్సిపాలిటీ మార్కండేయ నగర్ కాలనీలోని తన నివాసంలో 48 ఏళ్ల ఆధ్యాత్మిక వేత్త జోగిని రాళ్లబండి సుధాకర్ (సుధాకర్ స్వామి) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. దుండగులు అతని కళ్లలోకి పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి, చేతులు, కాళ్లను కట్టేసి, అతడిని హత్య చేశారు.
Jogini Sudhakar
దుండగులు పెద్ద మొత్తంలో బంగారు ఆభరణాలను (సుమారు 60 నుండి 130 తులాలు), వెండి వస్తువులను (సుమారు 2.5 కిలోల వరకు), సుమారు రూ.10 లక్షల నగదును దోచుకెళ్లారు. హత్యకు అనంతరం నిందితులు సుధాకర్ సొంత కారులోనే అక్కడి నుండి పరారయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా భయాందోళనలకు దారితీయడమే కాకుండా, జిల్లావ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది.
అయితే జోగిని రాళ్లబండ సుధాకర్ను హత్య చేసి, భారీగా నగదు, బంగారం దోచుకెళ్లిన ఇద్దరు శిష్యులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతుడి కారులో పారిపోతున్న నిందితులను జీపీఎస్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా పట్టుకోవడం గమనార్హం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. నమ్మిన శిష్యులే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులను విచారిస్తున్న పోలీసులు.. దోపిడీ కోసమే హత్య జరిగిందా? లేదా వేరేదైనా కారణాలున్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.