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  4. Judge swipes right on Tinder, loses Rs.52 lakh to alleged honeytrap, gets domestic help to file complaint
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 12 June 2026 (13:00 IST)

హనీట్రాప్ కేసు : లక్షలాది రూపాయలను పొగొట్టుకున్న మహిళా న్యాయమూర్తి

Cash
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (12:59 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (13:00 IST)
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హానీట్రాప్ మాయలో పడిన ఓ మహిలా న్యాయమూర్తి ఏకంగా లక్షలాది రూపాయలను పోగొట్టుకున్నారు. అయితే, తాను మోసపోయానని తెలుసుకున్న ఆ న్యాయమూర్తి.. ఆమె స్వయంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేద కదా.. తన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్లతో ఫిర్యాదు చేయించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటన హర్యానా రాష్ట్రంలో జరిగింది. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హర్యానాకు చెందిన ఓ మహిళా న్యాయమూర్తికి గతేడాది నవంబరులో టిండర్‌ యాప్‌ ద్వారా అభిమన్యు వశిష్ఠ్‌ అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడింది. కొద్దికాలంలోనే వీరి మధ్య బంధం బలపడింది. కొంతకాలం తర్వాత పెట్టుబడి పెడితే అధిక రాబడులు వస్తాయని మహిళా న్యాయమూర్తిని నమ్మించారు. దీంతో ఆ మహిళా న్యాయమూర్తి భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. 
 
ఈ మేరకు అతడికి సంబంధించిన ఖాతాలకు ఆమె రూ.52 లక్షలకు పైగా నగదు బదిలీ చేశారు. ఎన్నాళ్లయినా లాభాలు రాకపోవడంతో.. ఇదంతా మోసమని గ్రహించారు. అయితే, దీనిపై ఆమె స్వయంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదు. తన ఇంట్లో పనిచేసే సహాయకురాలి పేరు మీద ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేయించారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేసిన అధికారులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీకి తరలించారు. కింది కోర్టు బెయిల్‌ నిరాకరించడంతో.. అభిమన్యు సెషన్స్‌ కోర్టును ఆశ్రయించాడు.
 
ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా లావాదేవీలు సహాయకురాలి బ్యాంకు నుంచి కాకుండా న్యాయమూర్తి ఖాతాల నుంచి జరిగాయని అదనపు సెషన్స్‌ జడ్జి సౌరభ్‌ ప్రతాప్‌ సింగ్‌ గుర్తించారు. అలాగే దర్యాప్తులో కూడా లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. నిందితుడు, న్యాయమూర్తికి సంబంధించిన పూర్తి వాట్సప్‌ సంభాషణలను, కాల్‌ రికార్డులు సేకరించలేదని తెలిపారు. దర్యాప్తు అసంపూర్తిగా ఉన్నందున.. కీలకమైన సాక్ష్యాలు ఇంకా సేకరించాల్సి ఉందని పేర్కొంటూ నిందితుడికి బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించారు. 
 
టిండర్‌ యాప్‌, వాట్సప్‌లలో ఇరువురి మధ్య జరిగిన పూర్తి సంభాషణలను సేకరించాలని ఈ సందర్భంగా దర్యాప్తు అధికారులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. నిధుల బదిలీకి వివరాలు.. నిందితుడి ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణను తొందరగా నిర్వహించాలని పేర్కొంది.
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ఠాగూర్