నీవంటే ఇష్టం లేదు.. నలుగురు ప్రియురాళ్లు ఉన్నారని చెప్పిన కాబోయే వరుడు.. ప్రాణాలు తీసుకున్న వధువు
నీవంటే నాకు ఇష్టం లేదు.. పైగా, నాకు పలువురు మహిళలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ తనకు కాబోయే భార్యకు కాబోయే వరుడు చెప్పాడు. దీంతో ఆ యువతి తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జిల్లాలోని చిన్నచౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన రెహానా అనే యువతి ఎంఎస్సీ పూర్తి చేసిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్. ఈ యేడాది ఫిబ్రవరి 15న ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన షాజహాన్తో ఆమెకు నిశ్చితార్థం జరిగింది. షాజహాన్ బెంగళూరులోని ఒక ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. వీరి వివాహం ఆగస్టులో జరగాల్సి ఉంది. నిశ్చితార్థం తర్వాత, వారు క్రమం తప్పకుండా ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్ల ద్వారా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు.
రెహానా కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం, పెళ్లి తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ షాజహాన్ ప్రవర్తన మారిపోయింది. అతను ఆమె అంటే తనకు ఇష్టం లేదని, ఆమె పట్ల ఆకర్షణ లేదని చెప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తనకు ఇప్పటికే నలుగురు ప్రియురాళ్లు ఉన్నారని కూడా అతను చెప్పినట్లు సమాచారం. తొలుత అతను తమాషా చేస్తున్నాడని రెహానా భావించింది. కానీ అతను అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం కొనసాగించడంతో, ఆమె తీవ్రంగా కలత చెందింది.
రెహానా 12 పేజీల ఆత్మహత్య లేఖ రాసిపెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అందులో ఆమె తన మానసిక క్షోభను, మరణానికి దారితీసిన సంఘటనలను వివరంగా రాసిందని పోలీసులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఇంటికి చేరుకుని, ఆ లేఖను స్వాధీనం చేసుకుని, ఆమె మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపారు. రెహానా తండ్రి చేసిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
తమ కుమార్తె కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర నిరాశలో ఉందని రెహానా తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. షాజహాన్కు మద్యపాన వ్యసనం ఉందని, పలువురు మహిళలతో సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా వారు ఆరోపించారు. వారి ప్రకారం, అతను తన కుటుంబం ఒత్తిడి వల్లే పెళ్లికి అంగీకరించాడు. నిశ్చితార్థానికి ముందు ఈ వివరాలు తమకు తెలియవని వారు పేర్కొన్నారు. కేసు నమోదైన వెంటనే, షాజహాన్ అదృశ్యమయ్యాడని సమాచారం. పోలీసులు ఇప్పుడు అతని ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, కేసులోని అన్ని కోణాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన రెహానా కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచెత్తింది మరియు స్థానిక సమాజాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.