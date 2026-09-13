యువతులతో ఏకాంత వీడియోలు... వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశాయ్.. ఎలా?
యువతులతో తాను ఉన్న ఏకాంత వీడియోలు ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశాయి. తన వద్ద ఉన్న వీడియోలను స్నేహితులకు చూపించగా, వారిలోని కుట్ర బుద్ధ బయటపడింది. ఫలితంగా ఆ వ్యక్తితో స్నేహితులు గొడవపడి కత్తితో పొడిచి చంపేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కాకినాడ పట్టణంలోని సాంబమూర్తి నగర్లో సెప్టెంబరు 2వ తేదీన గిరిధర్ అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారించారు. ఈ కేసులో నిందితులు పాలేపు వివేక్, ఏలూరి రామకృష్ణను అరెస్టు చేసి.. వారి నుంచి నాలుగు సెల్ఫోన్లు, కత్తి, పెన్డ్రైవ్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కాకినాడ ఏఎస్పీ మహంతి కిశోర్ కుమార్ తెలిపారు.
గతంలో గిరిధర్ కొందరు యువతులతో ఏకాంతంగా గడిపాడు. ఆ సమయంలో ఆయన వీడియోలు తీసుకున్నాడు. వీటిని ఓ రోజున మద్యం మత్తులో స్నేహితులకు చూపించాడు. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియోల కోసం గిరిధర్ను ఒత్తిడి చేయసాగారు. వీడియోలను యువతులు, వారి తల్లిదండ్రులకు చూపించి బ్లాక్మెయిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో.. వాటిని తమకు ఇవ్వాలని గిరిధర్ను స్నేహితులు కోరారు. ఈ విషయంలో వారు ఘర్షణకు దిగారు. ఈ క్రమంలో వివేక్, రామకృష్ణ ఇద్దరూ కలిసి కత్తితో దాడి చేసి గిరిధర్ను దారుణంగా హత్య చేసినట్లు ఏఎస్పీ వివరించారు.