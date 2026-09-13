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  4. kakinada police case solved two friends arrested for murder giridhar over obscene photos and videos
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (12:41 IST)

యువతులతో ఏకాంత వీడియోలు... వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశాయ్.. ఎలా?

murder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (12:41 IST)
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యువతులతో తాను ఉన్న ఏకాంత వీడియోలు ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశాయి. తన వద్ద ఉన్న వీడియోలను స్నేహితులకు చూపించగా, వారిలోని కుట్ర బుద్ధ బయటపడింది. ఫలితంగా ఆ వ్యక్తితో స్నేహితులు గొడవపడి కత్తితో పొడిచి చంపేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
కాకినాడ పట్టణంలోని సాంబమూర్తి నగర్‌లో సెప్టెంబరు 2వ తేదీన గిరిధర్‌ అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారించారు. ఈ కేసులో నిందితులు పాలేపు వివేక్‌, ఏలూరి రామకృష్ణను అరెస్టు చేసి.. వారి నుంచి నాలుగు సెల్‌ఫోన్లు, కత్తి, పెన్‌డ్రైవ్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కాకినాడ ఏఎస్పీ మహంతి కిశోర్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. 
 
గతంలో గిరిధర్‌ కొందరు యువతులతో ఏకాంతంగా గడిపాడు. ఆ సమయంలో ఆయన వీడియోలు తీసుకున్నాడు. వీటిని ఓ రోజున మద్యం మత్తులో స్నేహితులకు చూపించాడు. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియోల కోసం గిరిధర్‌ను ఒత్తిడి చేయసాగారు. వీడియోలను యువతులు, వారి తల్లిదండ్రులకు చూపించి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయాలనే ఉద్దేశంతో.. వాటిని తమకు ఇవ్వాలని గిరిధర్‌ను స్నేహితులు కోరారు. ఈ విషయంలో వారు ఘర్షణకు దిగారు. ఈ క్రమంలో వివేక్‌, రామకృష్ణ ఇద్దరూ కలిసి కత్తితో దాడి చేసి గిరిధర్‌ను దారుణంగా హత్య చేసినట్లు ఏఎస్పీ వివరించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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