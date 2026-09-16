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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:46 IST)

వేధింపులు భరించలేక మామను హత్య చేసిన కోడలు.. కేసులో సరికొత్త ట్విస్ట్

crime scene
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:46 IST)
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ఇంటి నిండా సీసీటీవీల నిఘాతో ఆంక్షలు పెట్టిన మామ వైఖరితో విసిగిపోయిన ఓ కోడలు పనిమనిషి సాయంతో ఆయనను హత్య చేయించిన ఘటన ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది. దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. 
 
వ్యాపారి వినీత్ మనోచా (60) హత్య కేసులో ఆయన కోడలు శాలుతో పాటు కొడుకు సుబ్రత్‌కు కూడా సంబంధం ఉందని తెలిపారు. నిందితుడు తన కొత్త సిమ్ కార్డుతో సుబ్రత్‌కు ఆరుసార్లు ఫోన్ చేసినట్టు విచారణలో వెల్లడైంది. 
 
వినీత్ మనోచా ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చి కుటుంబ సభ్యుల కదలికలపై నిరంతరం నిఘా పెట్టడం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిక్కచ్చిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో విసిగిపోయిన శాలు ఆయనను హతమార్చడానికి పథకం వేసింది. 
 
ఇందుకోసం ఇంట్లో పని చేసే విశాల్ సాయం తీసుకుంది. వీరికి వ్యాపారి కుమారుడు సుబ్రత్ సైతం సహకరించినట్టు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. మే ఒకటో తేదీ నుంచి సెప్టెంబరు 5వ తేదీ వరకు సుబ్రత్, విశాల్ సుమారు 309 సార్లు ఫోనులో మాట్లాడుకున్నట్టు గుర్తించామని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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