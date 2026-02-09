నీ కుమార్తెను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయకపోతే చంపేస్తా: వివాహితుడు బెదిరింపుతో తల్లీకూతుళ్లు ఆత్మహత్య
కర్నాటకలోని మాండ్య జిల్లాలోని హలగురు గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. గ్రామంలో నివాసం వుంటున్న మహేష్, శకుంతల అనే దంపతుల కుమార్తె 18 ఏళ్ల ప్రియకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు. ఐతే పక్కింట్లో వున్న ముత్తురాజు అనే వివాహితుడు ప్రియపై కన్నేసాడు. తనకు మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి రెండో పెళ్లి చేయాలంటూ శకుంతలతో చెప్పాడు.
ఐతే ఆ మాటలను పట్టించుకోని శకుంతల తమ కుమార్తె ప్రియకి పెళ్లిచూపులు ఏర్పాటు చేసింది. విషయం తెలుసుకున్న ముత్తురాజు... ప్రియకు పెళ్లి చేస్తే ఆమె శవం మీకు దక్కుతుందని బెదిరించాడు. దీనితో భయపడిపోయిన శకుంతల, కుమార్తె ప్రియలు ఇద్దరూ ఇంట్లో దూలానికి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
పనికి వెళ్లి వచ్చిన మహేష్ ఇంటి లోపల గడియపెట్టి వుండటాన్ని గమనించి తలుపులు పగులగొట్టి లోనికి వెళ్లి చూడగా భార్యాకుమార్తెలిద్దరూ ఉరికి వేలాడుతూ కనిపించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన మహేష్, తన భార్యాబిడ్డల మృతికి ముత్తురాజు కారణమంటూ ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.