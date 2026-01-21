ఛీ..ఛీ.. ఇదేం పాడుపని.. మహిళల లోదుస్తులను దొంగిలించిన టెక్కీ.. ఎందుకంటే?
మహిళల లోదుస్తులను దొంగిలించి, వాటిని ధరించి తనను తాను చిత్రీకరించుకున్నాడనే ఆరోపణలపై బెంగళూరు పోలీసులు బుధవారం కేరళకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువకుడిని అరెస్టు చేశారు. అముల్ అని గుర్తించబడిన ఆ నిందితుడు నగరంలోని హెబ్బగోడి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నివసిస్తున్నాడు.
అముల్ అని గుర్తించబడిన నిందితుడి కదలికలు నగరంలోని నివాస సందులలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డ్ అయిన తర్వాత అతడిని పట్టుకున్నట్లు ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి ధృవీకరించారు. బట్టలు ఆరబెట్టడానికి వేలాడదీసిన ఇళ్లను, బాల్కనీలను అముల్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.
మహిళల లోదుస్తులను దొంగిలించి పారిపోయే ముందు, తనను ఎవరూ చూడటం లేదని నిర్ధారించుకోవడానికి అతను చుట్టుపక్కల గమనించేవాడని సమాచారం. విచారణ సమయంలో, పోలీసులు నిందితుడి నివాసం నుండి పెద్ద మొత్తంలో దొంగిలించబడిన మహిళల లోదుస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని వివిధ ఇళ్ల నుండి దొంగిలించి దాచిపెట్టినట్లు అతను దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పాడు.
ఆ తర్వాత అతని మొబైల్ ఫోన్ను డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష చేయగా, అతను దొంగిలించిన బట్టలు ధరించిన అనేక వీడియోలు బయటపడ్డాయి. మహిళల దుస్తులు ధరించినప్పుడు తనకు మత్తుగా అనిపించిందని అముల్ విచారణ సమయంలో దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం.
హెబ్బగోడి పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహితలోని వివిధ సెక్షన్లలో కింద సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు. మార్చి 2025లో, తుమకూరు పోలీసులు మహిళా విద్యార్థుల లోదుస్తులను దొంగిలించినందుకు 25 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ను అరెస్టు చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అతని నేరాంగీకారాన్ని ధృవీకరించింది.
అందులో అతను నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో దొంగతనాలు చేసినట్లు అంగీకరించాడు. బాధితులు అధికారిక ఫిర్యాదులు చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడంతో, అతనికి హెచ్చరికతో బెయిల్పై విడుదల చేశారు. అతను అశ్లీల వీడియోలు చూడటానికి బానిసయ్యాడని దర్యాప్తులో తేలింది.