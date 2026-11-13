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  4. Keralam: Woman allegedly hires 4 friends to eliminate lover; five arrested in Tirur
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (19:13 IST)

ప్రియుడికి బ్రేకప్.. స్నేహితులతో కలిసి ఖతం చేసేందుకు ప్లాన్.. నవ్వుతూ ఫోజులు (video)

Crime News
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (19:13 IST)
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Crime News
సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో యువత పెడదారిన పడుతోంది. ప్రేమ పేరుతో జల్సాలకు అలవాటు పడి బ్రేకప్ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ఫ్యాషనైపోయింది. ప్రస్తుతం కేరళలో తన ప్రియుడికి బ్రేకప్ ఇచ్చిన ఓ యువతి అంతటితో ఆగకుండా తన స్నేహితులతో కలిసి ప్రియుడిని హత్య చేయాలని ప్లాన్ చేసింది. 
 
అయితే ఏమీ తెలియనట్లు నవ్వుతూ పోలీసుల ముందే ఫోజులిచ్చిన స్నేహితులకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కేరళకు చెందిన 19 ఏళ్ల సఫానా అనే యువతి తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ను ఖతం చేయాలనుకుంది. 
 
మలప్పురం జిల్లాలోని తిరూర్ ప్రాంతంలో, ఒక యువకుడిని హత్య చేయడానికి పథకం వేసిన ముగ్గురు యువతులు, వారి ఇద్దరి బాయ్‌ఫ్రెండ్స్‌తో సహా మొత్తం ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సదరు యువకుడి ప్రేయసి, తన స్నేహితులతో కలిసి అతడిని అంతం చేయడానికి ఈ కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
 
నిందితుల్లో పట్టాంబికి చెందిన 19 ఏళ్ల సఫానా, తిరూర్‌లోని నార్త్ అన్నారాకు చెందిన ఆమె స్నేహితులు 20 ఏళ్ల నాదియా మరియు 25 ఏళ్ల రబీబా ఉన్నారు. సఫానా తన ప్రియుడిని మాట్లాడాలని పిలిపించుకుని, స్నేహితులతో కలిసి కారులో ఎక్కించుకుంది. ఆపై స్నేహితులతో కలిసి దారుణంగా దాడి చేసింది. ఈ దాడి తర్వాత, నిందితులు గాయపడిన వ్యక్తిని నదీ తీరం సమీపంలోని థాజెపాలం వద్ద రోడ్డు పక్కన వదిలేసి పారిపోయారు. ఇక బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. 
 
విచారణ సందర్భంగా, ఇర్షాద్, అసరుద్దీన్‌లు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, హత్యాయత్నం, దాడి వంటి పలు నేరపూరిత కేసుల్లో ప్రమేయం కలిగి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 
Crime news
Crime news


వీరిద్దరూ గతంలో కూడా జైలు శిక్ష అనుభవించారు. వీరిపై 'కేరళ యాంటీ-సోషల్ యాక్టివిటీస్ (ప్రివెన్షన్) యాక్ట్' (KAAPA) కింద కేసులు కూడా నమోదై ఉన్నాయి. నిందితులందరినీ తిరూర్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు వారిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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