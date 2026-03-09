బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య ... ఎక్కడ?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆటో డ్రైవర్ చాగంటి రవి (52) హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి మృతుడి భార్యేనని తేలింది. బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను హత్య చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆమెతో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల కథనం మేరకు, ఖమ్మం నగరానికి చెందిన రవి మద్యానికి బానిసై కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. దీంతో అతడి భార్య ప్రశాంతి.. భర్త ఎలాగూ చనిపోతాడనే ఆలోచనతో ఓ పథకం వేసింది. గత యేడాది జూలైలో తన బంధువు శ్రీనివాస్ సాయంతో రవి పేరు మీద రూ.66 లక్షలకు బీమా పాలసీ చేయించింది.
అయితే, నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ రవి ఆరోగ్య మెరుగుపడటంతో ప్రశాంతిలో అసహనం పెరిగింది. బీమా డబ్బుల కోసం భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాస్తో పాటు జోగి రాజ్కుమార్, జోగి వెంకటేష్, జోగి రాంబాబులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. హత్య చేస్తే వచ్చే బీమా డబ్బులో సంగం ఇస్తాని వారిని ప్రలోభపెట్టింది.
ఈ క్రమంలో తాము రచించుకున్న పథకం మేరకు ఈ నెల 2వ తేదీన రవికి పీకల వరకు మద్యం తాగించి వీవీ పాలెం శివారు ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత కారుతో ఢీకొట్టించి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, ఈ ఘటనపై అనుమానంతో పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు జరిపారు. ఇందులో లభించిన సాంకేతిక ఆధారాలు అసలు నిజాన్ని తేటతెల్లం చేశాయి. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి అయిన ప్రశాంతితో పాటు మిగిలిన నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.