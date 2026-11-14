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  4. Lady Instagram influencer arrested for stashing 5 kg of Tanishq gold in an agricultural well hidden by jilledu plants
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (23:31 IST)

జిల్లేడు చెట్ల లోపల వ్యవసాయ బావిలో 5 కిలోల తనిష్క్ బంగారం, కొట్టేసిన లేడీ ఇన్‌స్టా ఇన్ల్ఫూయెన్సర్ అరెస్ట్

Lady Instagram influencer Meenakshi, arrested
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (23:31 IST)
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అతి తక్కువ సమయంలోనే కోటీశ్వరులైపోవాలనే ఆశతో పక్కదారి పట్టారు ఇద్దరూ యువతీయువకులు. వీరిలో ఒక లేడీ ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఇన్ల్ఫూయెన్సర్ కూడా వుండటం గమనార్హం. యువకుడితో కలిసి ఆమె మధురై లోని తనిష్క్ నగల దుకాణంపై దృష్టి పెట్టారు. పక్కా ప్లాను ప్రకారం నగల దుకాణంలో ప్రవేశించి సుమారు రూ. 21 కోట్లు విలువ చేసే 15 కిలోల బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాల దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. దొంగతనానికి పాల్పడినవారిలో ఒకరిని సురేష్ అనే యువకుడిగానూ, మరొకరు ఇన్ స్టా ఇన్ల్ఫూయెన్సర్ మీనాక్షిగా గుర్తించారు. వీరి వద్ద నుంచి 5 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ బంగారం అంతా వారుంటున్న నివాసానికి కూతవేటు దూరంలో జిల్లేడు చెట్ల మధ్య వున్న వ్యవసాయ బావిలో దాచినట్లు చెబుతున్నారు. వీరిద్దరినీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. 
 
నవంబర్ 12 ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు నగల దుకాణానికి ఉద్యోగులు వచ్చాక షోరూంలో వున్న నగలకి సంబంధించిన ఖాళీ బాక్సులు చెల్లాచెదురుగా పడి వున్నాయి. దీనితో షాపులో దొంగతనం జరిగినట్లు గ్రహించిన ఉద్యోగులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... మొత్తం 15 కిలోల బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాలు దోపిడీ చేయబడ్డాయి. వీటి విలువ సుమారు రూ. 21 కోట్లు వుంటుందని అంచనా.
 
మధురైలో ఇటీవలే ఈ షాపుని ప్రారంభించారు. ఐతే పైఅంతస్తులు ఇంకా నిర్మాణ దశలోనే వున్నాయి. దీనితో లిఫ్టుకి సంబంధించి పనులు ఇంకా పూర్తికాలేదు. ఈ క్రమంలో దోపిడీకి పాల్పడిన వ్యక్తి ఈ లిఫ్టు ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించినట్లు సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. భద్రతాపరంగా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోకుండా డొల్లగా వుండటంతో షాపులో పనిచేసేవారు ఎవరైనా దోపిడీదారులతో చేయి కలిపారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 5 కిలోలు మాత్రమే రికవరీ అయ్యింది. మిగిలిన ఆభరణాలు ఎక్కడ దాచారనేది పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. దోపిడీలో ఇద్దరే పాల్గొన్నారా లేక మరికొందరు వున్నారా అనేది తేలాల్సి వుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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