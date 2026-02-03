మైనర్పై అత్యాచారం.. ఆపై బ్లాక్ మెయిల్.. నిందితుడుకి దేహశుద్ధి చేసిన లాయర్లు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భోపాల్ జిల్లాలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఓ నిందితుడుకి కోర్టు హాలులోని న్యాయవాదులు దేహశుద్ధి చేశారు. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో పాటు ఆపై బ్లాక్ మెయిల్కు పాల్పడటంతో ఆగ్రహించిన లాయర్లు.. ఆ నిందితుడిని కోర్టులోనే చితకబాదారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, న్యాయవాదులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, భోపాల్ జిల్లాలోని కోహెఫిజా ప్రాంతంలో గత యేడాది 11వ తరగతి చదువుతున్న మైనర్ విద్యార్థినిపై ఒసాఫ్ అలీ ఖాన్ అనే వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడటంతో పాటు వీడియో తీసి బ్లాక్మెయిల్కు పాల్పడసాగాడు. దీనిపై బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అరెస్టు చేసి మంగళవారం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచేందుకు తీసుకొచ్చారు.
ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న పలువురు న్యాయవాదులు అతడిని చుట్టునుట్టి చితకబాదారు. పోలీసులు అతన్ని రక్షించే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఆ తర్వాత ఎట్టకేలకు అతికష్టమ్మీద పోలీసులు అతడిని రక్షించి కోర్టు లోపలికి తీసుకెళ్ళారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
కాగా, పోలీసులు నిందితుడుని కస్టడీలోకి తీసుకుని అతడి మొబైల్ ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బాధితురాలి స్నేహితురాలి ద్వారా నిందితుడికి ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.