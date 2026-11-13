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  4. Love with married women, a video has surfaced on social media
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (14:33 IST)

వివాహితతో ప్రేమా... జాగ్రత్తరా బాబు, సోషల్ మీడియాలో వీడియో

couple
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (14:33 IST)
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కొంతమంది టీనేజ్ అబ్బాయిలు తప్పుదారి పడుతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల వీడియోలు వస్తున్నాయి. చదువు కోసం అనో, ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లి స్టడీస్ అనో, పార్టీలనో... ఇలా వెళ్లినవారు కొంతమంది పెళ్లయిన వివాహితలతో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారనీ, ఆ తర్వాత వారితో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా పీకల్లోతు కష్టాలను తెచ్చిపెడుతున్నారంటూ మానసిక విశ్లేషకులు తెలియజేస్తున్నారు.
 
తమ దృష్టికి ఇలాంటి కేసులు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. వివాహితతో పెళ్లికాని అబ్బాయి రిలేషన్ పెట్టుకుంటే వారి జీవితాలతో పాటు వారితో వున్నవారి జీవితాలు కూడా నాశనమవుతున్నాయనీ, కొన్ని కేసుల్లో రిలేషన్ పెట్టుకున్న వివాహితలను వదిలించుకునేందుకు అబ్బాయిలు నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని చెబుతున్నారు.
 
ఇంకొన్ని కేసుల్లో వివాహితతో సంబంధం పెట్టుకున్నందుకు సదరు మహిళ అతడిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న సందర్భాలు వుంటున్నాయని అంటున్నారు. అందువల్ల టీనేజ్ వయసుకి వచ్చిన పిల్లల స్నేహాలు, వారి కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు తల్లిదండ్రులు గమనిస్తుండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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