రేపిస్ట్ కులవర్థన్ అంత్యక్రియలు పూర్తి.. చెత్త తొలగించే ఆటోలో మృతదేహం తరలింపు..
శ్రీ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం, హత్యకు పాల్పడిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కులవర్థన్ చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోగా అతని అంత్యక్రియలను గురువారం పూర్తి చేశారు. అతని మృతదేహాన్ని తీసుకునేందుకు కన్నతల్లితో పాటు తోబుట్టువులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ ముందుకురాలేదు. దీంతో పురపాలక సిబ్బందే అతని మృతదేహాన్ని చెత్తను తరలించే ఆటోలో శ్మశానవాటికకు తరలించి పూడ్చిపెట్టారు.
మైనర్ బాలికపై హత్యాచారానికి పాల్పడిన కులవర్థన్ను పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, అతను తప్పించుకుని పారిపోయి చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. అనంతరం అతని మృతదేహాన్ని మదనపల్లె ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. అయితే, మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు తల్లితో పాటు బంధువులెవ్వరూ ముందుకు రాలేదు. తమకు అతనితో ఎలాంటి సంబంధం లేదని సోదరి తేల్చి చెప్పింది. దీంతో అతని మృతదేహం ఆస్పత్రిలో అనాథలా పడివుంది.
చివరకు అతని పెదనాన్న వచ్చి సంతకం చేయడంతో మృతదేహాన్ని మున్సిపల్ సిబ్బందికి అప్పగించారు. వారు చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహాన్ని శ్మశానవాటికకు తరలించి అంతిమ సంస్కారాలు చేశారు. కాగా, కులవర్థన్ మరణవార్త తెలియగానే మదనపల్లె వాసులు సంబరాలు చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. అత్యాచార నిందితుడికి సరైన శిక్ష పడిందని, న్యాయం కూడా జరిగిందని వారు వ్యాఖ్యానించారు.