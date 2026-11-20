ఇండిగో ఉద్యోగిని మృతి కేసులో వీడిన చిక్కుముడి.. స్నేహితుడి భార్యే సూత్రధారి
ఇటీవల తన స్నేహితుడితో కలిసి బయటకు వెళ్లిన ఇండిగో విమానయాన సంస్థకు చెందిన
ఉద్యోగిని ఒకరు అనుమానాస్పదస్థితిలో చనిపోయారు. ఇది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలకలం రేపింది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగు చూశాయి. ఈ కేసులో స్నేహితుడి భార్యే ప్రధాన సూత్రధాని అని తేలింది. కిరాయి ముఠాకు సుపారీ ఇచ్చి ఇండిగో ఉద్యోగిని హత్య చేయించినట్టు గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కేసు పూర్తి వివరాలను పరిశీలిస్తే,
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన 35 ఏళ్ల వర్ష పుణె విమానాశ్రయంలోని ఇండిగో టికెట్ కౌంటరులో పని చేస్తున్నారు. దీపావళి పండగ కోసం ఇటీవల స్వగ్రామానికి వచ్చిన ఆమె.. నవంబరు 14న తన స్నేహితుడు నితేశ్ అగర్వాల్తో కలిసి అటవీ ప్రాంతానికి విహార యాత్రకు వెళ్లారు. సాయంత్రం వీరు తిరిగొస్తుండగా ముగ్గురు దుండగులు అడ్డగించి వర్షపై దాడి చేశారు. కత్తితో ఆమెను దారుణంగా పొడిచారు. తీవ్ర గాయాలైన ఆమె ఆసుపత్రికి వెళ్లేలోపే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ దాడి గురించి వర్ష బంధువులకు నితేష్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. దీంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, దాడిలో నితేశ్కు ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో పోలీసులు తొలుత అతడిని అనుమానించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఘటనాస్థలంలో సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించి దుండగుల్లో ఒకడిని పట్టుకున్నారు. అతడిని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది.
వర్షతో నితేశ్ వివాహేతర బంధం పెట్టుకున్నాడని, దీంతో అతడి భార్య మోనా ఈ హత్యకు పథకం రచించినట్లు నిందితుడు విచారణలో అంగీకరించాడు. వర్షను చంపమని ఓ సుపారీ ముఠాకు రూ.13లక్షలు ఇచ్చినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ కేసులో మోనాతో పాటు మరో ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.