పట్టపగలే దారుణ హత్య : నడిరోడ్డుపై కారుతో ఢీకొట్టి - రాడ్డుతో కొట్టి చంపేశారు...
మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్లో పట్టపగలే నిత్యం రద్దీగా ఉండే నడిరోడ్డుపై ఒక దారుణ హత్య జరిగింది. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గురువారం నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే సిడ్కో ఎన్-7 ప్రాంతంలోని బజరంగ్ చౌక్ సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్కూటీపై వెళుతున్న ఓ వ్యక్తిని కారుతో వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి, కిందపడిపోయిన తర్వాత హాకీ స్టిక్, ఇనుప రాడ్తో తల, ముఖంపై కిరాతకంగా దాడి చేసి హత్య చేశారు.
మృతుడిని దేవేష్ అలియాస్ బంటీ దీక్షిత్గా గుర్తించారు. జిమ్ నుంచి ఇంటికి వెళుతుండగా ఈ దారుణం జరిగింది. పవన్ పరాశర్ అనే వ్యక్తి తన కారుతో దీక్షిత్ స్కూటీని బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఆయన రోడ్డుపై పడిపోయాడు. వెంటనే కారు దిగిన పవన్.. తన వెంట తెచ్చుకున్న హాకీ స్టిక్, ఇనుపరాడ్తో దీక్షిత్ తలపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన దీక్షిత్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
అనంతరం నిందితుడు పవన్ పరాశర్ నేరుగా సిడ్కో పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని, హత్యకు ఉపయోగించిన కారును, ఇనుప రాడ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ హత్య వెనుక పాత కక్షలు లేదా వ్యాపార వివాదాలు ఉండవచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. మృతుడు దీక్షిత్ మెస్ నిర్వహించడంతో పాటు ప్లాట్ల వ్యాపారం కూడా చేస్తున్నాడు. మృతుడుకి, నిందితుడికి మధ్య కొంతకాలంగా పాత కక్షలు కొనసాగుతున్నట్టు సమాచారం.