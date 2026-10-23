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  4. Maharashtra man chased, run over, beaten to death on busy road; murder on CCTV
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (20:23 IST)

పట్టపగలే దారుణ హత్య : నడిరోడ్డుపై కారుతో ఢీకొట్టి - రాడ్డుతో కొట్టి చంపేశారు...

maharashtra man beaten to death
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (20:23 IST)
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మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్‌లో పట్టపగలే నిత్యం రద్దీగా ఉండే నడిరోడ్డుపై ఒక దారుణ హత్య జరిగింది. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గురువారం నగరంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే సిడ్కో ఎన్-7 ప్రాంతంలోని బజరంగ్ చౌక్ సమీపంలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్కూటీపై వెళుతున్న ఓ వ్యక్తిని కారుతో వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి, కిందపడిపోయిన తర్వాత హాకీ స్టిక్, ఇనుప రాడ్‌తో తల, ముఖంపై కిరాతకంగా దాడి చేసి హత్య చేశారు. 
 
మృతుడిని దేవేష్ అలియాస్ బంటీ దీక్షిత్‌గా గుర్తించారు. జిమ్ నుంచి ఇంటికి వెళుతుండగా ఈ దారుణం జరిగింది. పవన్ పరాశర్ అనే వ్యక్తి తన కారుతో దీక్షిత్ స్కూటీని బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఆయన రోడ్డుపై పడిపోయాడు. వెంటనే కారు దిగిన పవన్.. తన వెంట తెచ్చుకున్న హాకీ స్టిక్, ఇనుపరాడ్‌తో దీక్షిత్ తలపై తీవ్రంగా దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన దీక్షిత్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. 
 
అనంతరం నిందితుడు పవన్ పరాశర్ నేరుగా సిడ్కో పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని, హత్యకు ఉపయోగించిన కారును, ఇనుప రాడ్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ హత్య వెనుక పాత కక్షలు లేదా వ్యాపార వివాదాలు ఉండవచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. మృతుడు దీక్షిత్ మెస్ నిర్వహించడంతో పాటు ప్లాట్ల వ్యాపారం కూడా చేస్తున్నాడు. మృతుడుకి, నిందితుడికి మధ్య కొంతకాలంగా పాత కక్షలు కొనసాగుతున్నట్టు సమాచారం. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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