మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
ఠాగూర్
మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (13:49 IST)

సర్పంచ్ పదవిపై ఆశ... కన్న కుమార్తెను మట్టుబెట్టిన తండ్రి

సర్పంచ్ పదవిపై ఉన్న ఆశ ఓ కన్నతండ్రిని కసాయివాడిగా మార్చేసింది. ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే పోటీకి అనర్హుడు అనే నిబంధనే అతన్ని కర్కోటకుడిగా మార్చేసింది. ఫలితంగా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న ఓ కన్నతండ్రి.. ఓ చిన్నారని నీటిలోపడేసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి ఠాణా పరిధిలో జరిగింది.
 
స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... ఎడపల్లి మండలం ఏఆర్పీక్యాంపు శివారులో గత నెల 29న డి46 సాగునీటి కాల్వలో ఓ బాలిక మృతదేహం తేలియాడుతూ కనిపించింది. శరీరంపై గాయాలు ఉండటంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 
 
బాలిక చిత్రాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయగా కానిస్టేబుల్ సుధీర్ పోస్టును మహారాష్ట్రలోని ముఖేడ్ తాలూకా కెరూర్ గ్రామంలో ఉంటున్న అతని బంధువులు చూసి గుర్తుపట్టారు. పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టగా దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు తెలిశాయి. 
 
కెరూర్కు చెందిన పాండురంగ అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు. గ్రామంలోనే క్షౌర వృత్తి చేస్తుంటాడు. త్వరలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనుండటంతో సర్పంచిగా పోటీ చేయాలని ఆశపడ్డాడు. అయితే మహారాష్ట్రలో నిబంధనల ప్రకారం.. ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులవుతారని, ఒక బిడ్డను తనకు ఇచ్చేయాలని ప్రస్తుత గ్రామ సర్పంచి షిండే గణేశ్ పాండురంగకు సూచించాడు. 
 
దీంతో అతను తన కుమారుడి జనన ధ్రువీకరణపత్రంలో షిండేకు జన్మించినట్లుగా మార్పులు చేసి దత్తత ఇచ్చేయాలని ప్రయత్నించాడు. ఇందుకు పుణే కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి సైతం వెళ్లినా పని కాలేదు. దీంతో ఒక బిడ్డను చంపేసి తప్పిపోయినట్లుగా చెప్పి పోటీ చేయాలని భావించాడు. 
 
పథకం ప్రకారం తన పెద్దకుమార్తె ప్రాచీ(6)ని ద్విచక్రవాహనంపై కెరూర్ నుంచి సుమారు 60 కి.మీ. దూరంలోని ఏఆర్పీక్యాంపు శివారుకు తీసుకొచ్చాడు. ఆమె ప్రాథేయపడుతున్నా వినకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా 46 కాల్వలో పడేసి వెళ్లిపోయాడు. ఒకసారి ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వారు చనిపోయినా, తప్పిపోయినా ఎన్నికల్లో అనర్హులేనని పూర్తి నిబంధనలు తెలుసుకోకుండా అభంశుభం తెలియని కుమార్తెను కడతేర్చి, చివరకు జైలు పాలుయ్యాడు. 

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలు

Prabhas: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ ప్రశంసలుసంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజైంది. ఈ ట్రైలర్ బాగుందంటూ ప్రశంసలు అందించారు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఆయన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" ట్రైలర్ ను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది నేరుగా హృదయాల్లోంచి చెప్పిన ప్రేమ కథ అంటూ అప్రిషియేట్ చేశారు. తమ మూవీ ట్రైలర్ కు ప్రభాస్ నుంచి వచ్చిన ప్రశంసలతో "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ టీమ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది.

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకం

సినిమా పబ్లిసిటీ కోసం పచ్చిబూతులతో పాట, బరాబర్ ప్రేమిస్తా నటుడి నిర్వాకంమంచిమాటలతో చెబితే జనం పట్టించుకోరు అనుకుంటున్నారేమోగానీ ఇటీవలి కాలంలో పలు సినిమాల్లో ద్వంద్వార్థాలు, బూతులతో రెచ్చిపోతున్నారు. సినిమాల్లో సంగతి అలా వుంచితే ఇప్పుడు ఏకంగా చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లోనే బరాబర్ ప్రేమిస్తాలో నటించిన చంద్రహాస్ అనే నటుడు పచ్చిబూతులతో ఓ పాట పాడాడు. ఈ బూతుపాట సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతోంది. కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే ఇలాంటి జుగుప్సకరమైన భాషను వాడుతూ, జనం దృష్టిలో పడేందుకు చేస్తున్నారంటూ నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి దారుణమైన బూతులను ఏకంగా స్టేజిపైనే మాట్లాడుతూ, పాటలు కూడా పాడుతుంటే ఆ సినిమాలను మనం ప్రోత్సహించాలా... మీరే ఆలోచన చేయండి అంటూ కామెంట్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?

కాంతారా ఎఫెక్ట్.. టాలీవుడ్ హీరోల కళ్లపై కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న రిషబ్ శెట్టి?ఒకప్పుడు కన్నడ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా అంతగా ఆదరణ ఉండేది కాదు. కన్నడ సినిమాలు ఎక్కువగా రీమేక్‌లు అని, తక్కువ బడ్జెట్‌తో తీస్తారని చాలా మంది నమ్మేవారు. ఆ అభిప్రాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అయితే, కేజీఎఫ్, కాంతార వంటి సినిమాలు ఆ ఇమేజ్‌ను పూర్తిగా చెరిపేశాయి. బలమైన కథాంశం, సాంకేతిక నైపుణ్యంతో భారీ స్థాయిలో, అధిక బడ్జెట్‌తో సినిమాలు నిర్మించగలమని ఈ చిత్రాలు నిరూపించాయి.

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్

కపుల్ ఫ్రెండ్లీ నా కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే మూవీ అవుతుంది :సంతోష్ శోభన్సంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్

ది ఇండియా హౌస్ తో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇస్తున్న కంపోజర్ శాశ్వత్ సచ్‌దేవ్రామ్ చరణ్ ప్రజెంట్స్ లో నిఖిల్ సిద్ధార్థ పాన్-ఇండియా చిత్రం 'ది ఇండియా హౌస్' షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వి మెగా పిక్చర్స్‌తో కలిసి ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కార్తికేయ 2 వంటి దేశవ్యాప్తంగా విజయవంతమైన చిత్రాలని అందించిన అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. సాయి మంజ్రేకర్ కథానాయిక. అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రామ్ వంశీ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.
