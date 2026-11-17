ప్రేయసికి చెందిన ఇంట్లో ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు, ఖరీదైన కానుకలు..?
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఝాన్సీలో, ఒక వ్యక్తి తన ప్రేయసికి చెందిన ఇంట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెంది కనిపించాడు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణల ప్రకారం, సదరు మహిళ అతడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి, ఆ తర్వాత మాట మార్చడమే కాకుండా, అతడిని బ్లాక్మెయిల్ చేసి డబ్బులు, ఖరీదైన బహుమతులు వసూలు చేసింది.
ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ మహిళ అమృత్ అన్నయ్య ఆశిష్కు ఫోన్ చేసి, అమృత్ తనతో ఆత్మహత్య (ఉరి వేసుకోవడం) గురించి మాట్లాడాడని చెప్పింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని తన తమ్ముడి పరిస్థితిని చూడమని ఆమె ఆశిష్ను కోరింది.
అమృత్ ఇంటికి సుమారు 50 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆ ఇంటికి కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన చేరుకున్నారు. కానీ గది లోపలి నుండి తాళం వేసి ఉండటాన్ని గమనించారు. లోపలికి ప్రవేశించడానికి చాలా కష్టపడిన తర్వాత, అమృత్ ఒక స్కార్ఫ్తో సీలింగ్ ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించాడు. అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ అతను మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
అమృత్ను కనుగొన్నప్పుడు అతని కాళ్లు మంచం మీద నిటారుగా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ, అతని మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అమృత్ కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అతని మామ విజయ్ నిగమ్ కూడా, ఆ మహిళ తమ ఎనిమిదేళ్ల సంబంధంలో అమృత్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని వాగ్దానం చేసి, ఆ తర్వాత మాట తప్పి, అతని నుండి డబ్బు మరియు ఖరీదైన బహుమతులు తీసుకుందని ఆరోపించారు.
ఆ కుటుంబం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో సదరు మహిళపై ఫిర్యాదు చేసి, విచారణ జరపాలని కోరింది. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపారు. అమృత్ మొబైల్ ఫోన్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అతని మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరుగుతోంది.'
విజయ్ కథనం ప్రకారం, అమృత్, ఆ మహిళ ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారు. అమృత్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు. తన నిర్ణయం గురించి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశాడు. ఆ మహిళ మొదట అమృత్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చిందని విజయ్ చెప్పాడు. అయితే, పెళ్లి ఖరారు కావస్తున్న సమయంలో ఆమె వెనక్కి తగ్గడం మొదలుపెట్టింది.
ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు ఆ మహిళ అమృత్ నుండి లక్షల రూపాయలు, ఖరీదైన వస్తువులు తీసుకుందని అతను ఆరోపించాడు. సుమారు నెల రోజుల క్రితం, అమృత్ ఆమెకు దాదాపు లక్ష రూపాయల విలువైన మొబైల్ ఫోన్ను కూడా కొనిచ్చాడని అతను పేర్కొన్నాడు.
నిగమ్ ఇంకా ఆ మహిళ అమృత్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తోందని ఆరోపించాడు. పెళ్లి విషయంలో ఆమె పదేపదే చేస్తున్న ఆలస్యం అతడిని మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేసిందని చెప్పాడు. ఈ ఆరోపణలు కుటుంబ సభ్యులచే చేయబడ్డాయి. స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు. మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, కాల్ రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు.
స్థానిక పోలీసులు అమృత్ మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపి, దర్యాప్తులో భాగంగా అతని మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై చర్య తీసుకోవాలని, నిష్పక్షపాత విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. పోస్ట్మార్టం పరీక్ష తదుపరి విచారణ తర్వాత అమృత్ మరణానికి సంబంధించిన కచ్చితమైన పరిస్థితులు స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.