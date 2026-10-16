Madanapalle: ప్రైవేట్ లాడ్జిలో భార్యను చంపిన భర్త.. పోలీసుల ఎదుట హాజరు
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలోని ఒక ప్రైవేట్ లాడ్జిలో తన భార్యను హత్య చేసిన 30 ఏళ్ల వ్యక్తి, గురువారం ఉదయం పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. నిందితుడు నవీద్ బాషా, తన భార్య రూబియా తాజ్ (28)పై బీర్ బాటిల్తో దాడి చేసి, ఆ తర్వాత పదునైన ఆయుధంతో ఆమె గొంతు కోశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అనంతరం అతను పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి, తానే ఆమెను చంపినట్లు అధికారులకు తెలిపాడు.
కర్ణాటకలోని ముల్బాగల్ తాలూకా, కురుబ్పేటకు చెందిన ఈ దంపతులకు పెళ్లై 10 ఏళ్లకు పైగా అయింది. వారికి నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వైవాహిక కలహాల కారణంగా వారు విడివిడిగా నివసిస్తున్నారు. ఇటీవల వారి బంధువులు జోక్యం చేసుకుని, రూబియా తాజ్ను తన భర్త వద్దకు తిరిగి రావాలని ఒప్పించారు.
ఈ దంపతులు సాయంత్రం మదనపల్లెకు చేరుకుని, పట్టణంలో షాపింగ్ చేశారు. ఇంటికి తిరిగి వెళ్లడానికి చాలా ఆలస్యమైందని, మరుసటి రోజు ఉదయం బయలుదేరవచ్చని చెప్పి, ఒక ప్రైవేట్ లాడ్జిలో రాత్రికి ఉండమని నవీద్ తన భార్యను ఒప్పించాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
హత్య చేసిన తర్వాత, నవీద్ గురువారం ఉదయం లాడ్జి నుండి బయటకు వెళ్లి టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు. అనంతరం అతను పోలీసులను లాడ్జి వద్దకు తీసుకెళ్లగా, అక్కడ రూబియా తాజ్ రక్తపు మడుగులో విగతజీవిగా పడి ఉంది.
ఈ కేసును వన్ టౌన్ పోలీసులకు బదిలీ చేయగా, వారు గదిని తనిఖీ చేసి, ఆధారాలు సేకరించి, మృతదేహాన్ని మదనపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక విచారణలో వైవాహిక కలహాల కారణంగా ఈ హత్య జరిగి ఉండవచ్చని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మోహన్ కుమార్ తెలిపారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.