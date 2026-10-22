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  4. Man murdered in Vijayawada-s Patamata over a Rs 20 water bottle
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (15:23 IST)

రూ. 20 వాటర్ బాటిల్ కోసం విజయవాడ పటమటలో వ్యక్తి హత్య

Crime
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (15:25 IST)
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చిన్నచిన్న కారణాలకే కొంతమంది రాక్షసులుగా మారిపోతున్నారు. రూ. 20 వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాడన్న ఆగ్రహంతో ఓ వ్యక్తిని విజయవాడ లోని పటమటలో హత్య చేసారు నలుగురు వ్యక్తులు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. తెలంగాణలోని యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులో ఫాస్ట్‌ఫుడ్ సెంటర్లో 33 ఏళ్ల సాయికుమార్ పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు వున్నారు. కాగా వారం రోజుల క్రితం ఓ పనిపైన విశాఖకు వెళ్తున్నట్లు ఫాస్ట్ ఫుడ్ యజమానికి చెప్పి బయలుదేరాడు.
 
ఈ క్రమంలో అతడు అక్టోబరు 18న విజయవాడ చేరుకున్నాడు. అదేరోజు రాత్రి విజయవాడ పటమటలోని ఓ మద్యం దుకాణం వద్ద వున్న పాన్ షాపులోని ఫ్రిడ్జి నుంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇది గమనించిన పాలు సరఫరా చేసే వాహనం డ్రైవరు అతడిని పట్టుకుని షాపు యజమానికి అప్పజెప్పాడు. అక్కడ షాపు యజమాని రవిశంకర్, మద్యం దుకాణంలో పనిచేసే శంకర్‌తో కలిసి ఇద్దరూ సాయికుమార్ ను దుకాణం వెనుకకు లాక్కెళ్లారు. ఆ సమయంలో రవిశంకర్ స్నేహితులు నవీన్, సాయిప్రణీత్ కూడా వచ్చారు.
 
నలుగురు కలిసి సాయికుమార్ పైన పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ విద్యుత్ స్తంభానికి కట్టేసారు. తనకు భార్యాపిల్లలున్నారనీ, తనను వదిలేయాలని అతడు బ్రతిమాలినా కనికరించిన నలుగురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా అతడిపై దాడి చేసారు. ఆ దెబ్బలు తాళలేక సాయికుమార్ మృతి చెందాడు. దాంతో నలుగురు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. సీసీకెమేరాల్లో రికార్డయిన వీడియోల ద్వారా నిందితులను గుర్తించి పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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