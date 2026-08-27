మా ఆయన నీ ప్రియురాలితో తిరుగుతున్నాడు: జిమ్ ట్రైనర్ను గొంతులో పొడిచి హత్య
వివాహేతర సంబంధం కారణంగా కాకినాడలో బుధవారం తెల్లవారు జామున ఓ హత్య జరిగింది. కండలు పెంచుకుని జిమ్ ట్రైనరుగా వున్న దృఢకాయుడిని గొంతులో పదునైన చెక్కముక్కతో పొడిచి చంపేసాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కాకినాడలోని రామకృష్ణారావు పేటకు చెందిన 30 ఏళ్ల సతీష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి జిమ్ ట్రైనరుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి జయశ్రీ అనే యువతితో ఏడాది క్రితం వివాహమైంది. ఆమె గర్భిణీ. ఇదిలావుండగా సతీష్ రెడ్డికి సాయికిరణ్ అనే స్నేహితుడు వున్నాడు. సాయికిరణ్కి ప్రియురాలు వున్నది.
ఈమె కూడా అప్పుడప్పుడూ సతీష్ రెడ్డి నడుపుతున్న జిమ్ సెంటరుకి వస్తూ వుంది. ఈ క్రమంలో సతీష్ రెడ్డి కాస్తా స్నేహితుడు సాయికిరణ్ ప్రియురాలితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు. ఈ విషయం సాయికిరణ్ పసికట్టలేకపోయాడు కానీ సతీష్ రెడ్డి భార్య జయశ్రీ కనిపెట్టింది. దీనితో... నీ ప్రియురాలితో మా ఆయన సతీష్ రెడ్డి సన్నిహితంగా వుంటున్నాడని భర్త గురించి నిజాన్ని చెప్పేసింది.
ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే సాయికిరణ్ తీవ్ర ఆగ్రహంతో బుధవారం తెల్లవారు జామున తన స్నేహితులను తీసుకుని సతీష్ రెడ్డిని నిలదీశాడు. తన ప్రియురాలితో ఎందుకు సన్నిహితంగా వున్నావని ప్రశ్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది. తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సాయికిరణ్ తన వెంట తెచ్చుకున్న చెక్క ముక్కతో సతీష్ రెడ్డి తలపై కొట్టాడు.
చెక్క ముక్క విరిగిపోయి సన్నని చాకులా మారింది. ఆ మొనతో సతీష్ రెడ్డి గొంతులో పొడిచేసాడు సాయి. దీనితో సతీష్ రెడ్డి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. విషయాన్ని సతీష్ స్నేహితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఐతే అప్పటికే నిందితులు పరారయ్యారు. వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.