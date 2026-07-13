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భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఆగ్రా జిల్లా పినహట్ పరిధిలోని బార్పురా గ్రామానికి చెందిన రవీంద్ర అనే వ్యక్తి జులై 9వ తేదీన తన తల్లి రామ్మూర్తికి ఇష్టమైన చోలే కూరలో విషం కలిపి వడ్డించాడు. అది తిన్న కాసేపటికే ఆమె తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించగా, ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
బాధితురాలి భర్త రణవీర్ సింగ్ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తన అత్త పూలవతి ప్రోద్బలంతోనే రవీంద్ర ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడని ఆయన ఆరోపించారు. "నీ తల్లిని అడ్డు తొలగిస్తేనే నా కూతురు నీతో కాపురానికి వస్తుంది" అని ఫూలవతి షరతు పెట్టినట్లు రవీంద్ర తనతో ఒప్పుకున్నాడని తండ్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కొంతకాలంగా కుటుంబంలో భూవివాదం కూడా నడుస్తోందని, ఈ క్రమంలోనే రవీంద్ర భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిందని నిందితుడి సోదరుడు తెలిపారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు నిందితుడు రవీంద్ర, అతడి అత్త పూలవతిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద కేసు నమోదు చేశారు. రవీంద్రను అరెస్ట్ చేయగా, పరారీలో ఉన్న పూలవతి కోసం గాలిస్తున్నారు. బాధితురాలి మెడికల్ రిపోర్టు, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని, వాటి ఆధారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు వెల్లడించారు.
SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నా భర్త 50 ఎఫైర్లు పెట్టుకున్నా మీకేంటి నష్టం? నటుడు గోవిందా భార్య
తన భర్తకు 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం తన భర్తను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రముఖ బాలీవుడ నటుడు గోవిందా భార్య సునీత అహుజా అన్నారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్తో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తన భర్త గోవిందా 50 మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్నా తాను మాత్రం అతడిని వదిలిపెట్టబోనని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'లాకప్: సచ్ యా సజా' అనే హిందీ రియాలిటీ షోలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నానని, వాటిపై ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
రమ్యకృష్ణ లంచ్ బాక్సును చూపెట్టిన శ్రుతి హాసన్ (video)
శ్రుతి హాసన్- రమ్యకృష్ణల తాజా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, బాహుబలి నటి రమ్యకృష్ణ విమాన ప్రయాణంలో తీసుకునే భోజనాన్ని శ్రుతి అభిమానులకు చూపించారు. తాను ఎప్పుడూ విమానంలో లభించే ఆహారాన్ని తిననని, దానికి బదులుగా ఎప్పుడూ ఇంట్లో వండుకున్న ఆహారాన్నే వెంట తీసుకెళ్తానని శ్రుతి పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత, తాజా పండ్లతో నిండి ఉన్న తన సీనియర్ సహనటి లంచ్ బాక్స్ను ఆమె చూపించారు. ఈ వీడియో క్లిప్ చూస్తుంటే, ఆ నటీమణులు సినిమా షూటింగ్ లేదా వ్యక్తిగత పర్యటన నిమిత్తం కలిసి ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని
సూపర్స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.
సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?
నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.