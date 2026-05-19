అక్రమ సంబంధాన్ని నిలదీసిన భర్త - పెట్రోల్ పోసి సజీవదహనం చేసిన భార్య - అత్త
అక్రమ సంబంధాన్ని నిలదీసిన భర్తను కన్నతల్లితో కలిసి భార్య సజీవదహనం చేసింది. ఈ దారుణ ఢిల్లీలోని నార్త్ వెస్ట్ జిల్లా జహంగీర్పురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మానవ సంబంధాల విలువలను నడిరోడ్డుపై తగలబెట్టేలా అత్యంత క్రూరమైన, భయానకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. తన భార్యకు ఉన్న వివాహేతర సంబంధం గురించి నిలదీసినందుకు, ఆ భార్య తన తల్లితో కలిసి భర్తపైనే పెట్రోల్ పోసి సజీవ దహనం చేసిన సంఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఢిల్లీలోని నార్త్ వెస్ట్ జిల్లా జహంగీరురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఉదంతం వెలుగుచూసింది. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన నిందితులైన తల్లీకూతుళ్లను పోలీసులు ఇప్పటికే కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు.
బాధితులు నివసిస్తున్న ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చిన యజమాని తెలిపిన వివరాల మేరకు... సోమవారం రాత్రి 8:30 గంటల సమయంలో సదరు ఇంట్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. మొదట చుట్టుపక్కల వారు దానిని షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిన ప్రమాదంగా భావించారు. కానీ అంతలోనే ఊహించని విధంగా ఒక యువకుడు ఒంటిపై బట్టలు లేకుండా, ఒళ్లంతా మంటలు కాలిపోతూ ప్రాణభయంతో కేకలు వేస్తూ మెట్లపై నుండి కిందకు పడిపోయాడు. తీవ్రంగా గాయపడి మరణానికి అత్యంత చేరువలో ఉన్న ఆ యువకుడు చనిపోయే ముందు ఇచ్చిన చివరి వాంగ్మూలం పెను సంచలనంగా మారింది.
దీనిపై సమాచారం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి, ఆ యువకుడి ఆఖరి వాంగ్మూలాన్ని తన మొబైల్ ఫోనులో రికార్డ్ చేశారు. ఆ మరణ వాంగ్మూలంలో బాధితుడు తన భార్య, అత్త మరికొందరు వ్యక్తుల సహాయంతో తనపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు పెట్టారని స్పష్టంగా ఆరోపించాడు. తన భార్యకు వేరే వ్యక్తులతో ఉన్న వివాహేతర సంబంధాల విషయమై ఇంట్లో గొడవ జరిగిందని, ఆ కక్షతోనే తనను అంతమొందించడానికి వారు ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టారని వెల్లడించాడు.
ఇంకా ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే, సదరు యువకుడు మంటల్లో కాలిపోతూ కిందకు రావాలని పిలిచినా, అతని భార్య కనీసం జాలి చూపకుండా "అతడిని అలాగే కాలిపోనివ్వండి" అంటూ క్రూరంగా మాట్లాడినట్లు ఇంటి యజమాని పోలీసులకు సాక్ష్యమిచ్చారు. తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న బాధితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
