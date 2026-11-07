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  4. Mandya : Married woman dies by suicide by jumping in front of a train with her lover
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (10:44 IST)

మాండ్యలో వివాహిత - ఆమె ప్రియుడు ఆత్మహత్య

mandya woman - lover suicide
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (10:44 IST)
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కర్ణాటకలోని మాండ్యలో విషాదకర ఘటన జరిగింది. రైలు కింద పడి వివాహిత, ఆమె ప్రియుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన మాండ్యలోని వీహెచ్ ఫామ్ రైల్వే గేటు సమీపంలో జరిగింది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం సహన (25) అనే మహిళ, ఆటో డ్రైవర్ వీరేశ్‌ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. బెంగళూరులోని మదనాయకనహళ్లిలో నివసిస్తున్న ఈ దంపతులకు ఆరేళ్ల కుమార్తె, రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు.
 
ఈ క్రమంలో సహన అదే భవనంలో నివసించే రాహుల్ (23)తో పరిచయం పెంచుకుని, వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త, ఆమెను నిలదీసి రాహుల్‌కు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించాడు. అయితే, సహన ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మార్పు రాకపోవడంతో, పెద్దలు కూడా జోక్యం చేసుకుని సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించారు.
 
అయినప్పటికీ సహన తన ప్రియుడిని కలవడం కొనసాగించడంతో, ఇటీవల భార్యాభర్తల మధ్య మరోసారి గొడవ జరిగింది. దీంతో సహన మాండ్యలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లగా, గురువారం రోజున రాహుల్ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. చివరికి ఇద్దరూ కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని, రైలు కింద పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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