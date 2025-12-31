కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం
ఫరీదాబాద్లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు. అయితే ఆ వాహనం గురుగావ్ రోడ్డు వైపు వెళ్లింది. ఆ మహిళపై సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు వ్యాన్లోనే అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆమె ప్రతిఘటించినప్పటికీ నిందితులు ఆమెపై దాడి చేసి తమ కోర్కె తీర్చుకున్నారు.
తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఎస్జీఎం నగర్లోని రాజా చౌక్ సమీపంలో వ్యాన్ నుండి ఆ మహిళను బయటకు తోసేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ముఖానికి తీవ్ర గాయాలై తీవ్రంగా రక్తస్రావం జరిగింది. రోడ్డుపై పడిపోయిన ఆమె తన సోదరికి ఫోన్ చేసి తనపై జరిగిన దారుణం గురించి చెప్పింది. వెంటనే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విషమ పరిస్థితిలో ఉన్న ఆ మహిళను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. వైద్యులు ఆమెకి చికిత్స చేసారు. ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ మహిళ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైనట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు.
బాధిత మహిళకు వివాహమైంది, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కుటుంబ కలహాల కారణంగా తన భర్త నుండి విడిగా వుంటూ తల్లి వద్ద నివసిస్తోంది. బాధితురాలి సోదరి ఫిర్యాదుతో నిందితులు ఇద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారు ఉపయోగించిన వ్యాన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.