బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (15:16 IST)

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారం

crime
ఫరీదాబాద్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్‌లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు. అయితే ఆ వాహనం గురుగావ్ రోడ్డు వైపు వెళ్లింది. ఆ మహిళపై సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు వ్యాన్‌లోనే అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆమె ప్రతిఘటించినప్పటికీ నిందితులు ఆమెపై దాడి చేసి తమ కోర్కె తీర్చుకున్నారు.
 
తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఎస్జీఎం నగర్‌లోని రాజా చౌక్ సమీపంలో వ్యాన్ నుండి ఆ మహిళను బయటకు తోసేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమె ముఖానికి తీవ్ర గాయాలై తీవ్రంగా రక్తస్రావం జరిగింది. రోడ్డుపై పడిపోయిన ఆమె తన సోదరికి ఫోన్ చేసి తనపై జరిగిన దారుణం గురించి చెప్పింది. వెంటనే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విషమ పరిస్థితిలో ఉన్న ఆ మహిళను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. వైద్యులు ఆమెకి చికిత్స చేసారు. ఆమె పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ మహిళ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైనట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు.
 
బాధిత మహిళకు వివాహమైంది, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కుటుంబ కలహాల కారణంగా తన భర్త నుండి విడిగా వుంటూ తల్లి వద్ద నివసిస్తోంది. బాధితురాలి సోదరి ఫిర్యాదుతో నిందితులు ఇద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారు ఉపయోగించిన వ్యాన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోంది

Magic: తొమ్మిది అంతర్జాతీయ అవార్డుల్ని దక్కించుకున్న మ్యాజిక్ తెలుగులో రాబోతోందిటుత్రీ వెంచర్స్ బ్యానర్ మీద రాజు సత్యం నిర్మించిన మరాఠీ చిత్రం ‘మ్యాజిక్’. జితేంద్ర జోషి హీరోగా రానున్న ఈ మూవీకి రవింద్ర విజయ కర్మార్కర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని జనవరి 1న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రయూనిట్ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మహారాష్ట్ర మండలి అధ్యక్షురాలు గీతా, ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్, దర్శకుడు మెహర్ రమేష్‌లు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Vijay: ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ .. జ‌న నాయ‌కుడు సంక్రాంతికి కౌంట్ డౌన్ షురూ

Vijay: ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ .. జ‌న నాయ‌కుడు సంక్రాంతికి కౌంట్ డౌన్ షురూద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ హీరోగా న‌టిస్తోన్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ మూవీ ‘జ‌న నాయ‌కుడు’. ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై హెచ్‌.వినోద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా రూపొందుతోంది. సంక్రాంతి సంద‌ర్భంగా ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున జ‌న‌వ‌రి 9న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. మూవీపై భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. తాజాగా మేకక‌ర్స్ ఈ సినిమా నుంచి ‘ఒక పేరే అల‌రారు..’ అనే లిరిక‌ల్ వీడియో సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Tarun Bhaskar : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా పై అప్పగింతలు బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాంగ్

Tarun Bhaskar : తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా పై అప్పగింతలు బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాంగ్ఎస్ ఒరిజినల్స్, మూవీ వెర్స్ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణని, అనుప్ చంద్రశేఖరన్, సాధిక్ షేక్ , నవీన్ సనివరపు ఈ వెంచర్‌ను నిర్మిస్తుండగా, కిషోర్ జాలాది, బాల సౌమిత్రి సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

Polishetty: యాక్సిడెంట్ తో సమయం పట్టింది. అప్పుడే కథ రాసుకున్నా, కొత్త ఏడాది శుభం జరగాలి : నవీన్ పోలిశెట్టి

Polishetty: యాక్సిడెంట్ తో సమయం పట్టింది. అప్పుడే కథ రాసుకున్నా, కొత్త ఏడాది శుభం జరగాలి : నవీన్ పోలిశెట్టిమూడు వరుస ఘన విజయాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న స్టార్ ఎంటర్‌టైనర్ నవీన్‌ పొలిశెట్టి, 2026 సంక్రాంతికి తన తదుపరి చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు'తో అలరించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి కథానాయిక. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

'ధురంధర్‌'కు రూ.90 కోట్ల నష్టాలు?

'ధురంధర్‌'కు రూ.90 కోట్ల నష్టాలు?ఈ యేడాది ఆఖరులు విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం ధురంధర్. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఒకవైపు నిర్మాతలకు కనకవర్షం కురిపిస్తోంది. మరోవైపు, ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర నష్టాల్లో సాగుతోంది. ఈ చిత్రం డిసెంబరు 5వ తేదీన భారత్ సహా యూరప్, ఉత్తర అమెరికా దేశాల్లో విడుదలైది. కానీ, పశ్చిమాసియాలో మాత్రం దీనిపై నిషేధం విధించారు.

Watch More Videos

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com