ఇదే సమయం, వచ్చేయ్: ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య
మెదక్ జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. తన ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని అతడిని తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది ఓ వివాహిత. ఆ తర్వాత తన భర్త చెరువులో పడి చనిపోయాడని గ్రామస్థులను నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ దొరికిపోయింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మెదక్ జిల్లా తిమ్మాపూర్కి చెందిన మౌనిక తన మేనత్త కొడుకును 8 ఏళ్ల కిందట వివాహం చేసుకున్నది. భర్తను ఇల్లరికం తెచ్చి తమ గ్రామంలోనే వుంటున్నారు.
ఐతే గత రెండేళ్ల నుంచి అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తోంది. విషయం కాస్తా భర్తకు తెలియడంతో నిలదీశాడు. ఈ విషయంపై పలుమార్లు ఇద్దరి మధ్యా వాగ్వాదం జరుగుతూ వస్తోంది. గత నెల 22వ తేదీ నాడు మౌనిక భర్త పూటుగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చాడు. మత్తులో జారుకున్నాడు. ఇదే అదనుగా మౌనిక తన ప్రియుడ్ని పిలిచింది.
అతడు ఇంటికి రాగానే మౌనిక దిండు తీసుకుని భర్తకు ఊపిరాడకుండా చేసింది. ఆ తర్వాత వైరు తీసుకుని గొంతు బిగించి చంపేసారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని సమీపంలో వున్న చెరువులో పడేసారు. ఉదయాన్నే తాగిన మైకంలో తన భర్త చెరువులో పడి చనిపోయాడంటూ లబోదిబోమంటూ విలపించింది. ఐతే మృతుడి శరీరంపై గాయాలు వుండటంతో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేసారు. దీనితో అసలు నిజం అంగీకరించింది మౌనిక. నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకు పంపారు.