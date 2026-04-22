అదృశ్యమైన హిందూ బాలిక బురఖా ధరించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది, అత్యాచారం చేసి పంపారంటూ...
హిందూ మైనర్ బాలికలపై మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నట్లు కేసులు నమోదు కావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్లోని అశోక్నగర్ జిల్లాలో అదృశ్యమైన ఒక మైనర్ హిందూ బాలిక, బురఖా ధరించి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అత్యాచారం, బలవంతపు మత మార్పిడి ఆరోపణలతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పిప్రాయ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసుల తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటనకు భోపాల్తో సంబంధం ఉంది. ఇక్కడ ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించిన అల్తమాష్ ఖాన్, కొంతకాలంగా ఆ హిందూ బాలికతో పరిచయం కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భోపాల్లోని ప్రదేశాలను చూపిస్తానని నమ్మబలికి, తనతో పాటు రావడానికి ఒప్పించాడని బాధితురాలు తన తల్లికి తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఆమె అతనితో కలిసి రైలులో వెళ్లింది. అక్కడికి చేరుకున్నాక, అతను తనను ఇస్లాం మతంలోకి మార్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడని ఆమె చెప్పింది.
భోపాల్లోని ఒక శిథిలావస్థలో ఉన్న ఇంట్లో తనను బంధించారనీ, గత కొన్ని నెలలుగా అక్కడ తనపై పదే పదే అత్యాచారం జరిగిందని ఆ బాలిక వెల్లడించింది. సుమారు 10 నుండి 15 సార్లు తనను వేర్వేరు ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లి, బెదిరించి బలవంతంగా లైంగిక దాడి చేసారని ఆమె పోలీసులకు తెలిపింది.
ఏప్రిల్ 14న ఆ బాలిక తన ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి నల్లటి బురఖా ధరించి పిప్రాయ్కి తిరిగి రావడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె తల్లి దీని గురించి ప్రశ్నించగా, ఆ బాలిక జరిగిన పూర్తి విషయాన్ని వివరించింది. తన కుమార్తె భోపాల్ సమీపంలోని రాయ్సేన్ జిల్లా, మండిదీప్లో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో ఉంటూ తరచుగా ఇంటికి వచ్చి వెళ్లేదని తల్లి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
బాధితురాలి స్నేహితులైన మరో ఇద్దరు మైనర్ హిందూ బాలికలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలే ఎదుర్కొన్నారని ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు. అల్తమాష్ స్నేహితులైన మరో ఇద్దరు నిందితులు, ఆహన్ ఖాన్, ఆహత్ షేక్ కూడా ఆ ఇతర బాలికలతో ఇలాంటి చర్యలకే పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ముగ్గురు నిందితులు భోపాల్ నివాసులేనని, వీరికి ఒకరితో ఒకరికి పరిచయం ఉందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా, అత్యాచారం, ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం, మధ్యప్రదేశ్ మత స్వేచ్ఛా చట్టంతో సహా పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి వివేక్ శర్మ తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు పోలీస్ బృందాలను, సాంకేతిక విభాగాలను పంపినట్లు ఆయన ధృవీకరించారు. ఆ ముగ్గురు బాలికల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేస్తున్నామని, ఆధారాలను సేకరిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.