దంపతుల మధ్య గొడవ.. రెండు నెలల పసికందును కట్టెల పొయ్యిలో పడేసిన తల్లి
కుటుంబ కలహాలు ఓ పసికందు ప్రాణాలు బలిగొంది. కుత్బుల్లాపూర్లోని దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘోరం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం బౌరంపేటలో రెండు నెలల పసికందును తల్లి హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సదరు మహిళ ఆ పసికందు నోటిలో బట్టలు కుక్కి, చేతులు, కాళ్లు కట్టి, మండుతున్న కట్టెల పొయ్యిలో పడేసింది.
ఈ దారుణ ఘటనలో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దంపతుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన తరువాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని స్థానికులు తెలిపారు.
అలాగే పొరిగింటివారు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కేసు నమోదు చేసి, శిశువు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఈ కుటుంబం బౌరంపేటలోని ఒక నిర్మాణ స్థలంలో పనిచేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.