మరాఠీ మాట్లాడటం లేదని కన్నబిడ్డను కొట్టి చంపేసిన కన్నతల్లి
ఓ కసాయి తల్లి అత్యంత దారుణానికి పాల్పడింది. మరాఠీ భాష మాట్లాడటం లేదన్న కోపంతో కన్నబిడ్డను గొంతునులిమి చంపేసింది. ఈ దారుణం మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబై కాలంబోలీలో వెలుగు చూసింది. కన్నబిడ్డ గుండెపోటుతో చనిపోయిందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ.. పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజాన్ని వెల్లడించింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. కలాంబోలిలోని గురు సంకల్ప్ హౌసింగ్ సొసైటీలో నివసించే దంపతులకు 2019లో ఓ పాప జన్మించింది. భర్త ఐటీ ఇంజనీర్ కాగా, భార్య బీఎస్సీ చేసింది. అయితే, చిన్నారికి చిన్నప్పటి నుంచి మాటలు సరిగా రాకపోగా, ఎక్కువగా హిందీలో మాట్లాడేది. ఇదే విషయంపై చిన్నారిపై తల్లి తరచూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, మరాఠీలో మాట్లాడాలంటూ ఒత్తిడి చేసేది. పైగా, ఇలాంటి కుమార్తె నాకొద్దు. సరిగా మాట్లాడటం లేదు.. మరాఠీ అస్సలు మాట్లాడటం లేదని భర్తతో కూడా చాలాసార్లు గొడవపడింది.
ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబరు 23వ తేదీన చిన్నారిని ఆమె తల్లి హత్య చేసింది. పాప స్పృహలో లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ గుండెపోటుతో చనిపోయిందని చెప్పారు. అయితే, చిన్నారి మృతిపై అనుమానం వచ్చిన పోలీసులకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఇందులో శ్వాస ఆడకపోవడం వల్లే పాప చనిపోయిందని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో తల్లిదండ్రులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, కన్నతల్లే కన్నబిడ్డను గొంతునులిమి హత్య చేసినట్టు తేలింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తల్లిని అరెస్టు చేశారు.