మాట వినడం లేదని కన్నబిడ్డను గొంతునులిమి చంపేసిన తల్లి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని షాద్ నగర్లో ఓ దారుణం జరిగింది. చెప్పిన మాట వినడం లేదని కన్నబిడ్డను ఓ తల్లి గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని షాద్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కొత్తూరు పురపాలక కేంద్రంలో జరిగింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. హనుమాన్ కాలనీకి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ ముయ్యడి రాజు, విజయలక్ష్మి అనే దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె సువర్చల (14). స్థానిక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతోంది. కల్లుకు బానిసైన తల్లి.. నిత్యం కుమార్తెతో గొడవపడేది. ఈ నెల 27వ తేదీన సాయంత్రం మరోమారు వీరు గొడవపడ్డారు.
దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన తల్లి.. కుమార్తె గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసి, కుమార్తె మెడకు చీర చుట్టి పెట్టి భర్తకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. భర్త వచ్చిన తర్వాత చనిపోయిన కుమార్తెను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడు వైద్యులు పరీక్షించి, అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు తేల్చారు.
అయితే, ఇటీవల తమ కుమార్తె పుష్పవతి అయిందని, దీంతో కడుపునొప్పి భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడివుంటుందని తండ్రి భావించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో తొలుత ఆత్మహత్య కేసుగా పోలీసులు నమోదు చేశారు. అయితే, తల్లి ప్రవర్తనలో మార్పును గమనించిన పోలీసులు.. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య కేసును హత్య కేసుగా మార్చారు. ఫోనులో అతిగా మాట్లాడుతోందని, ఎంత చెప్పినా మాట వినడం లేదని అందుకే తానే కుమార్తెను చంపినట్టు విజయలక్ష్మి పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో పేర్కొంది.