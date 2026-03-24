మంగళవారం, 24 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 24 మార్చి 2026 (17:32 IST)

యువతితో అక్రమ సంబంధం... ఇంట్లో తెలిసిందనీ భార్యను చంపేసిన డాక్టర్ భర్త

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తన క్లినిక్‌కు వచ్చే ఓ యువతితో వైద్యుడికి వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భార్యకు తెలిసింది. దీంతో నిత్యం గొడవలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె పీడ వదిలించుకునేందుకు పొరుగున వుండే స్నేహితులతో కలిసి భార్యను చంపేశాడు. ఆ తర్వాత  మృతదేహాన్ని కారులో నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి కాల్చివేశాడు. ఆ తర్వాత తన భార్య కనపించలేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 
 
ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే, మార్చి 21వ తేదీ తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో సాగర్ గర్హకోట రహదారిపై ఓ కారు పూర్తిగా దగ్ధమై అందులో ఓ మహిళ మృతదేహం ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు ఇది ప్రమాదం కాదని, పక్కా ప్రణాళికతో చేసిన హత్య అని తేలింది. సాగర్ ఏఎస్పీ లోకేష్ సింగ్ కథనం ప్రకారం.. నీలేషక్‌కు తన క్లినిక్కు వచ్చే ఓ యువతితో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం భార్య సీమాకు తెలియడంతో ఇంట్లో తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలోనే భార్యను అడ్డు తొలగించుకోవాలని నీలేష్ నిర్ణయించుకున్నాడు.
 
ఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి భార్యతో గొడవపడి ఆమెను గొంతు నులిమి చంపాడు. ఆమె చనిపోయిందని నిర్ధారించుకున్నాక, హత్యను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు పథకం వేశాడు. వైద్యుడు కావడంతో, మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే గొంతుపై ఉన్న గుర్తుల వల్ల హత్య విషయం బయటపడుతుందని భావించాడు. దీంతో తన ఇంట్లో అద్దెకుంటున్న రామకృష్ణ పటేల్, శుభం పటేల్‌ను పిలిచి, తన భార్యకు గుండెపోటు వచ్చిందని నమ్మించి వారి సహాయంతో ఆమె మృతదేహాన్ని కారులో ఎక్కించాడు. అనంతరం కారును నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు.
 
పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు తొలుత ప్రమాదం జరిగిందని, సీఎన్ జీ కిట్ పేలిందని వేర్వేరు కథలు చెప్పాడు. అయితే, ఘటనా స్థలంలోని ఆధారాలు, అతని పొంతనలేని మాటలతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించగా అసలు నిజం ఒప్పుకున్నాడు. సనోధా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను విచారిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక తర్వాత మరణానికి కచ్చితమైన కారణాలు తెలుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.
 
ఎంపీలోని సాగర్ జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ నీలేష్ కుర్మి తన భార్య సీమా కుర్మి(38)ని చంపి, కారులో ఆమె మృతదేహంతో పాటు దహనం చేశాడు. ఈ కేసులో డాక్టర్ తో పాటు అతడికి సహకరించిన మరో ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 

Samantha: దీవాన మూవీ లో ప్రేమ సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన సమంతశుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". స్మేహ మణిమేగలై హీరోయిన్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి రూపొందిస్తున్నారు. "దీవాన" సినిమా ఈ వేసవికి గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Venky: సూర్య తోపాటు అందరినీ మాయ చేసి వైల్ యానిమల్ తో వెంకీ అట్లూరి షూట్షూటింగ్ లో పలు ఆసక్తి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అవి చెప్పుకోవడానికి చాలా సరదాగా, ఉత్కంఠను కలిగిస్తాయి. తాజాగా సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న విశ్వనాథ్ & సన్స్ సినిమా చేస్తున్నాడు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. ఇటీవలే విడుదలైన టీజర్ లో 40 ఏళ్ల వయసులో సూర్య, యువతిగా మమితా బైజు పాత్రలు కనిపిస్తాయి. అసాధారణ ప్రేమకథ తో ఈ సినిమా చూపించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

Rowdy Janardhana: రౌడీ జనార్దన షూట్ లో ఆసక్తికర అంశాన్ని వెల్లడించిన రవి కిరణ్ కోలవిజయ్ దేవరకొండ, కీర్తి సురేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం రౌడీ జనార్దన. ఇంతకుముందు కింగ్ డమ్ లో విజయ్ నటించినా ఎందుకనో పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు. కానీ ఈసారి మరింత సక్సెస్ సాధించేందుకు క్రుషి చేస్తున్నాడు. రాజా వారు రాణి గారు చిత్రం దర్శకుడు రవి కిరణ్ కోల ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూట్ ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగిందని తాజాగా వివరించారు.

Mrunal Thakur :అడివి శేష్ డెకాయిట్‌ లోని సెకండ్ సింగిల్ చిచ్చుబుడ్డి రాబోతోందిఅడివి శేష్ ఇప్పుడు కొత్త అవతార్ లో డెకాయిట్‌'తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో శేష్ తొలిసారిగా మాస్, రగ్గడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తున్నారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షానియల్ డియో ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

'బాక్సాఫీస్ కా బాప్' ఆదిత్య ధర్ : 'ధురంధర్‌' మూవీపై రజనీకాంత్ ప్రశంసలుబాలీవుడ్ చిత్రం 'ధురంధర్ ది రివెంజ్' చిత్రంపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఈ చిత్ర దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్‌ను ఆయన ఆకాశానికెత్తేశారు. బాక్సాఫీస్ కా బాప్ అంటూ కితాబిచ్చారు. ఇది సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ మేరకు రజనీకాంత్ సోమవారం రాత్రి ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. 'ధురంధర్ 2' అద్భుతమైన సినిమా. ఆదిత్య ధర్, బాక్సాఫీస్ కా బాప్. (బాక్సాఫీస్‌ తండ్రిలాంటివాడు) రణవీర్, చిత్ర బృందానికి అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా. జై హింద్' అని పోస్ట్ చేశారు.

Watch More Videos

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశవ్యాప్తంగా 20,911 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో, డానోన్ ఇండియా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనతను పరిష్కరించడానికి అవగాహనను పెంచడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడం, సమర్థవంతమైన పోషకాహార చర్యలను ప్రోత్సహించడంలో డానోన్ చేసిన సామూహిక కృషిని ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను ఎదుర్కోవడంలో, ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో భాగస్వామ్య చర్యల ప్రాముఖ్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెబుతుంది.

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదలహైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com