వివాహితపై భర్తతో పాటు ముగ్గురి సామూహిక అత్యాచారం.. స్నేహితులతో అలా...?
మయన్మార్కు చెందిన ఓ మహిళపై ఆమె భర్తతో పాటు మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు సామూహిక లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే, మయన్మార్కు చెందిన మహిళకు బంగ్లాదేశ్కు చెందిన ఫయజ్ అనే వ్యక్తితో వివాహమైంది. వివాహం అనంతరం వీరిద్దరూ హైదరాబాద్కు వచ్చి కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం.
భర్త ఫయజ్ మద్యానికి బానిసై తన స్నేహితులతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోవాలంటూ ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చేవాడు. ఈ క్రమంలోనే భర్తతో పాటు మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆమెపై సామూహిక లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురూ బంగ్లాదేశ్కు చెందిన వారిగా గుర్తించినట్లు సమాచారం. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు నిందితుల పాత్రను పరిశీలించనున్నారు.