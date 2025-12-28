ఆదివారం, 28 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 28 డిశెంబరు 2025 (19:48 IST)

హనీమూన్‌కు వెళ్లొచ్చిన దంపతుల ఆత్మహత్య.. ఏం జరిగింది?

Lady victim
శ్రీలంకకు హనీమూన్‌కు వెళ్లొచ్చిన నవ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. తొలుత నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడగా, ఆ తర్వాత వరుడు కూడా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఈ విషాదకర ఘటన కర్నాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగుళూరులో చోటుచేసుకుంది. 
 
ఈ వివరాను పరిశీలిస్తే, బెంగుళూరు ప్యాలెస్ మైదానంలో గానవి, సూరజ్‌ల వివాహం గత అక్టోబరు నెల  29వ తేదీన అత్యంత విలాసవంతంగా వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. తొలిరాత్రి నుంచి దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. గానవికి మరో యువకుడుతో సంబంధం ఉన్నట్టు వరుడు అనుమానించాడు. అయితే, పెళ్లి కుమారుడు సంసారానికే పనికిరాడని వధువు తన పెద్దమ్మ వద్ద గోడు వెళ్లబోసుకుంది. 
 
దీనిపై ఇరు కుటుంబ సభ్యులు రాజీ కుదిర్చి హనీమూన్‌కు వెళ్లివస్తే అన్నీ సర్దుకుంటాయని సూచించారు. ఆ తర్వాత నవ దంపతులిద్దరూ కలిసి శ్రీలంకకు పది రోజుల పాటు ఉండేలా హనీమూన్‌కు వెళ్లారు. అయితే, అక్కడకు వెళ్లిన తర్వాత కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే దంపతుల మధ్య గొడవలు జరగడంతో పర్యటనను అర్థాంతరంగా ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు. 
 
ఆ తర్వాత రామ్మూర్తినగర్‌లో ఉన్న పుట్టింటికి వధువు వచ్చిన గానవి బుధవారం మధ్యాహ్నం ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. విషం సేవించడంతో ఆస్పత్రి పాలై చికిత్స పొందుతూ గురువారం రాత్రి ప్రాణాలు విడిచింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే తల్లి జయంతి, సోదరుడు సంజయ్‌తో కలిసి సూరజ్ సొంతూరుకు వెళ్లారు. 
 
అక్కడ తల్లీ కుమారులిద్దరూ ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, సూరజ్ మాత్రం చనిపోయాడు. భార్య ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు తనను అరెస్టు చేస్తారన్న భయంతో ఆత్మహత్య చేసుకోగా, కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడనే బాధతో జయంతి అదే పని చేయాలని ప్రయత్నించింది. పోలీసులకు సంజయ్ తెలిపాడు. చిన్న అనుమానం పెనుభూతమై నూతన దంపతుల ప్రాణాలు బలిగొంది. 

ద్వాదశ జ్యోతిర్లాంగాల దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న కంగనా రనౌత్

ద్వాదశ జ్యోతిర్లాంగాల దర్శనం పూర్తి చేసుకున్న కంగనా రనౌత్ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ దశాబ్దకాలంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల భీమశంకర జ్యోతిర్లాంగాన్ని దర్శించుకోవడంతో ఆమె సంకల్పం నెరవేరింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఆదివారం సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడుగా డి.సురేష్ బాబు

తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడుగా డి.సురేష్ బాబుతెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ నూతన అధ్యక్షుడుగా ప్రముఖ సినీ నిర్మాత డి.సురేష్ బాబు ఎన్నికయ్యారు. ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ మద్దతుతో ఆయన విజయం సాధించారు. ఆదివారం జరిగిన ఫిల్మ్ చాంబర్ ఎన్నికల్లో మన ప్యానెల్ పేరిట చిన్న నిర్మాతలు, ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ పేరుతో పెద్ద నిర్మాతలు పోటీ పడ్డారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రోగ్రెసివ్ ప్యానెల్ తన బలాన్ని నిరూపించుకుంది.

తలైవర్‌తో లవ్ స్టోరీ తీయాలన్నదే నా కల : సుధా కొంగరా

తలైవర్‌తో లవ్ స్టోరీ తీయాలన్నదే నా కల : సుధా కొంగరాసూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌తో ప్రేమకథా చిత్రం తీయాలన్నదే తన కల అని ప్రముఖ దర్శకురాలు సుధా కొంగరా అన్నారు. ఆమె తాజాగా దర్శకత్వం వహించిన 'పరాశక్తి' చిత్రం జనవరి 10వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మనసులోని మాటను వెల్లడించారు.

అభిమానులకు కోసం సినిమాలకు స్వస్తి : హీరో విజయ్ ప్రకటన

అభిమానులకు కోసం సినిమాలకు స్వస్తి : హీరో విజయ్ ప్రకటనగత 30 యేళ్లుగా అభిమానులు తనకు అండగా ఉన్నారని, ఇపుడు మరో 30 యేళ్లపాటు వారికి అండగా నిలబడేందుకు తాను సినిమాలకు గుడ్‌బై చెపుతున్నట్టు కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ ప్రకటించారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం 'జన నాయగన్'. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. పూజా హగ్డే హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ఆడియో శనివారం రాత్రి మలేషియాలో భారీ స్థాయిలో జరిగింది.

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు మంచి వినోదం ఇవ్వాలనే "రాజాసాబ్" చేశాం... ప్రభాస్

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు మంచి వినోదం ఇవ్వాలనే రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజాసాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్‌లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కించారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజాసాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్‌తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్‌గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న "రాజాసాబ్" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది. శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో "రాజాసాబ్" ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Watch More Videos

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?

గుండెకి చేటు చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్, తగ్గించుకునేదెలా?శరీరంలో చెడు కొవ్వు పెరిగితే దానివల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం చెడు కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది. కనుక చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కూరగాయలు, పండ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం ముఖ్యం ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరగడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా పెరుగుతుంది. ధూమపానం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది కనుక మానేయాలి. తగినంత నిద్ర లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యే.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com