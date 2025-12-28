హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన దంపతుల ఆత్మహత్య.. ఏం జరిగింది?
శ్రీలంకకు హనీమూన్కు వెళ్లొచ్చిన నవ దంపతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. తొలుత నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడగా, ఆ తర్వాత వరుడు కూడా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఈ విషాదకర ఘటన కర్నాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగుళూరులో చోటుచేసుకుంది.
ఈ వివరాను పరిశీలిస్తే, బెంగుళూరు ప్యాలెస్ మైదానంలో గానవి, సూరజ్ల వివాహం గత అక్టోబరు నెల 29వ తేదీన అత్యంత విలాసవంతంగా వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. తొలిరాత్రి నుంచి దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. గానవికి మరో యువకుడుతో సంబంధం ఉన్నట్టు వరుడు అనుమానించాడు. అయితే, పెళ్లి కుమారుడు సంసారానికే పనికిరాడని వధువు తన పెద్దమ్మ వద్ద గోడు వెళ్లబోసుకుంది.
దీనిపై ఇరు కుటుంబ సభ్యులు రాజీ కుదిర్చి హనీమూన్కు వెళ్లివస్తే అన్నీ సర్దుకుంటాయని సూచించారు. ఆ తర్వాత నవ దంపతులిద్దరూ కలిసి శ్రీలంకకు పది రోజుల పాటు ఉండేలా హనీమూన్కు వెళ్లారు. అయితే, అక్కడకు వెళ్లిన తర్వాత కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే దంపతుల మధ్య గొడవలు జరగడంతో పర్యటనను అర్థాంతరంగా ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు.
ఆ తర్వాత రామ్మూర్తినగర్లో ఉన్న పుట్టింటికి వధువు వచ్చిన గానవి బుధవారం మధ్యాహ్నం ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. విషం సేవించడంతో ఆస్పత్రి పాలై చికిత్స పొందుతూ గురువారం రాత్రి ప్రాణాలు విడిచింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే తల్లి జయంతి, సోదరుడు సంజయ్తో కలిసి సూరజ్ సొంతూరుకు వెళ్లారు.
అక్కడ తల్లీ కుమారులిద్దరూ ఆత్మహత్యకు యత్నించగా, సూరజ్ మాత్రం చనిపోయాడు. భార్య ఆత్మహత్య కేసులో పోలీసులు తనను అరెస్టు చేస్తారన్న భయంతో ఆత్మహత్య చేసుకోగా, కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడనే బాధతో జయంతి అదే పని చేయాలని ప్రయత్నించింది. పోలీసులకు సంజయ్ తెలిపాడు. చిన్న అనుమానం పెనుభూతమై నూతన దంపతుల ప్రాణాలు బలిగొంది.