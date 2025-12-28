ప్రాణ స్నేహితుడు చనిపోయినా నాకు బుద్ధిరాలేదు... యువకుడు ఆత్మహత్య
బెట్టింగ్ యాప్ల మాయలో పడి తన ప్రాణ స్నేహితుడు చనిపోయినా తనకు బుద్ధిరాలేదని ఓ యువకుడు ఆవేదన చెందుతూ తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పైగా, బెట్టింగుల కోసం చేసిన అప్పులు తీర్చే మార్గం లేకపోవడంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీశాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ మండలం గాజుల రామారంలో జరిగిందీ ఘటన.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు, సూరారం తెలుగుతల్లి నగర్కు చెందిన దేవరకొండ రవీందర్ (24) ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నాడు. రెండు నెలలుగా ఇంట్లోనే ఉంటున్న రవీందర్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లకు బానిసయ్యాడు.
ఈ క్రమంలో పెద్దమొత్తంలో అప్పులు చేయడంతో వాటిని తీర్చే మార్గం కనిపించక ఒత్తిడికి లోనయ్యాడు. శనివారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
ఆత్మహత్యకు ముందు రవీందర్ తీసుకున్న సెల్ఫీ వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ కలచివేస్తోంది. 'నా స్నేహితుడు కూడా ఇలాగే బెట్టింగ్ వల్ల చనిపోయాడు. అది చూసి కూడా నాకు బుద్ధి రాలేదు. అత్యాశకు పోయి అప్పులు చేసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాను. దయచేసి ఎవరూ ఆన్లైన్ బెట్టింగులు ఆడి జీవితాలను పాడుచేసుకోవద్దు' అంటూ ఆ వీడియోలో రవీందర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.