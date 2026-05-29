ఒంటరి మహిళపై అత్యాచారం - సీఐ పరారీ... ఆచూకీ కనిపెట్టని పోలీసులు
ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళపై ఖాకీ సీఐ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఠాణా నుంచి పారిపోయాడు. ఈ సంఘటన జరిగి నెల రోజులు అయినప్పటికీ పోలీసులు మాత్రం తమ సీఐపై సానుభూతి చూపిస్తూ, ఆయన ఆచూకీని కనిపెట్టలేకపోతున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా బ్రాహ్మణపల్లిలో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటనలో సీఐ చిన్నమల్లయ్యపై గత నెల 29న వినుకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైన విషయం తెలిసి సీఐ పోలీసులకు చిక్కకుండా పారిపోయి నెల రోజులు అవుతున్నా నేటికీ అతని ఆచూకీ కనిపెట్టలేకపోయారు. కేసు నమోదు కావడంతో ఈనెల 2న గుంటూరు ఐజీ సర్వశ్రేష్ట త్రిపాఠి చిన్న మల్లయ్యను సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ కేసు నమోదైనప్పుడు బ్రాహ్మణపల్లిలోనే ఉన్నా పట్టుకోవడంలో జాప్యం వల్ల తప్పించుకున్నట్లు, దానికి స్థానిక పోలీసులు సహకరించారనే ఆరోపణలున్నాయి. గతంలో రెండేళ్లు సైబర్క్రైంలో పనిచేసిన అనుభవంతో సెల్ఫోన్ వాడకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నట్లు సమాచారం. ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నారనే సమాచారం మేరకు మూడు బృందాలు ఇటీవల అక్కడికి వెళ్లి గాలించినా ఆచూకీ లభ్యంకాలేదు.
ముందస్తు బెయిల్కి హైకోర్టును ఆశ్రయించగా బెయిల్ ఇవ్వడానికి కోర్టు నిరాకరించింది. ఇదిలావుండగా, సీఐ కుమారుడు తనను బెదిరిస్తున్నాడని బాధితురాలు ఆరోపిస్తూ సాక్ష్యాలను కోర్టుకు సమర్పించారు. తనకు సీఐ కుటుంబం నుంచి ప్రాణహాని ఉందని, తన భద్రతకు ముప్పు ఉన్నందున రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో చిత్ర బృందం ఢిల్లీలో గ్రాండ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.
బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
సత్యదేవ్ చిత్రానికి "సమవర్తి" అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. "సమవర్తి" సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వడ్డే నవీన్తో కలిసి కథ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయన భాగమయ్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.