ప్రియుడి కోసం బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి భర్త హత్యకు రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్స్
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడితో గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని, అతడిని హత్య చేయించేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. అందుకోసం తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా సుపారీ ముఠాకు ఇచ్చింది. బుధవారం రాత్రి కనుక భర్త ఇంటికి త్వరగా వచ్చినట్లయితే ఇక శవమై తేలేవాడే. ఐతే ఈ దారుణం జరుగకుండా ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతికతతో అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
శిల్ప-ఈశ్వర రెడ్డి దంపతులు. ఐతే ఇటీవలి కాలంలో శిల్పకు సుధీర్ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. భర్త లేనప్పుడు సుధీర్ ఇంటికి వచ్చి ఆమెతో గడపడం ప్రారంభించాడు. కానీ ఇలా ఎన్నాళ్లు చాటుమాటు వ్యవహారం అని భర్తను అడ్డు తొలిగించుకుంటే హాయిగా ప్రియుడితో వుండవచ్చు అని శిల్ప యోచించింది. అనుకున్నదే తడవుగా విషయాన్ని ప్రియుడితో చెప్పింది. ఐతే హత్య చేయాలంటే రూ. 10 లక్షలు అవసరం అవుతాయని అతడు చెప్పడంతో రెండో ఆలోచన లేకుండా తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా ఇచ్చేసింది.
ఆ డబ్బును తీసుకున్న సుధీర్... హిందూపురంలోని హంతుకుల ముఠాతో మాట్లాడాడు. శిల్ప భర్త ఈశ్వర రెడ్డిని హత్య చేస్తే రూ. 10 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు. దాంతో 9 మందితో కూడిన గ్యాంగ్ ప్రొద్దుటూరు లాడ్జిలో దిగింది. బుధవారం రాత్రి సమయం కోసం వేచి చూస్తోంది. ఐతే హంతకుల ముఠా కదలికలను పోలీసులు పసిగట్టారు. వారు బస చేసిన లాడ్జికి వచ్చి అక్కడ వున్న ఐదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన నలుగురిని కూడా పట్టేసారు. దాంతో అసలు విషయం బైటకు వచ్చేసింది. భర్తను హత్య చేసేందుకు సిద్ధమైన శిల్పను, ఆమె ప్రియుడు సుధీర్తో సహా మొత్తం 11 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు.