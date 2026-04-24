శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (16:22 IST)

ప్రియుడి కోసం బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి భర్త హత్యకు రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్స్

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడితో గడిపేందుకు భర్త అడ్డుగా వున్నాడని, అతడిని హత్య చేయించేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. అందుకోసం తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా సుపారీ ముఠాకు ఇచ్చింది. బుధవారం రాత్రి కనుక భర్త ఇంటికి త్వరగా వచ్చినట్లయితే ఇక శవమై తేలేవాడే. ఐతే ఈ దారుణం జరుగకుండా ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు ఆధునిక సాంకేతికతతో అడ్డుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
శిల్ప-ఈశ్వర రెడ్డి దంపతులు. ఐతే ఇటీవలి కాలంలో శిల్పకు సుధీర్ అనే వ్యక్తి పరిచయమయ్యాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. భర్త లేనప్పుడు సుధీర్ ఇంటికి వచ్చి ఆమెతో గడపడం ప్రారంభించాడు. కానీ ఇలా ఎన్నాళ్లు చాటుమాటు వ్యవహారం అని భర్తను అడ్డు తొలిగించుకుంటే హాయిగా ప్రియుడితో వుండవచ్చు అని శిల్ప యోచించింది. అనుకున్నదే తడవుగా విషయాన్ని ప్రియుడితో చెప్పింది. ఐతే హత్య చేయాలంటే రూ. 10 లక్షలు అవసరం అవుతాయని అతడు చెప్పడంతో రెండో ఆలోచన లేకుండా తన నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ. 5 లక్షలు అడ్వాన్సుగా ఇచ్చేసింది.
 
ఆ డబ్బును తీసుకున్న సుధీర్... హిందూపురంలోని హంతుకుల ముఠాతో మాట్లాడాడు. శిల్ప భర్త ఈశ్వర రెడ్డిని హత్య చేస్తే రూ. 10 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు. దాంతో 9 మందితో కూడిన గ్యాంగ్ ప్రొద్దుటూరు లాడ్జిలో దిగింది. బుధవారం రాత్రి సమయం కోసం వేచి చూస్తోంది. ఐతే హంతకుల ముఠా కదలికలను పోలీసులు పసిగట్టారు. వారు బస చేసిన లాడ్జికి వచ్చి అక్కడ వున్న ఐదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన నలుగురిని కూడా పట్టేసారు. దాంతో అసలు విషయం బైటకు వచ్చేసింది. భర్తను హత్య చేసేందుకు సిద్ధమైన శిల్పను, ఆమె ప్రియుడు సుధీర్‌తో సహా మొత్తం 11 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు.

Dimple Hayathi: చిరంజీవి, బాలయ్య చిత్రాల్లో డింపుల్ హయాతి.. దశ తిరిగినట్టేనా?రవితేజ సరసన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చిత్రంలో నటించిన డింపుల్ హయాతి తన కెరీర్‌లో మరో అడుగు ముందుకేయనుంది. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న రాబోయే చిత్రంలో ఆమె నటించే అవకాశం వుందని టాక్ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు బాబీతో చిరంజీవి చేయనున్న తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా డింపుల్ హయాతి నటిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రధాన కథానాయిక పాత్రకు బదులుగా, ఒక ప్రత్యేక పాత్ర కోసం డింపుల్ హయాతిని పరిశీలిస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది.

సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార చిత్రం ఈద్ 2027 విడుదల ఖరారుసల్మాన్ ఖాన్–వంశీ పైడిపల్లి–దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ దశలోకి అడుగుపెట్టింది. ముంబైలో ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రారంభమవగా, కథానాయికగా నయనతార అధికారికంగా సెట్స్‌లో చేరారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్, బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ కావడం విశేషం. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించగా, షూటింగ్ ప్రారంభంతో ఆ ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

Avika Gor: శ్రీనంద్, అవికా గోర్ ల పిచ్చి ప్రేమతో అగ్లీ స్టోరీ రాబోతోందిఈ చిత్రం గురించి అవికా ఓ చోట్ల మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలోని పాత్ర పాత నియమాలను బ్రేక్ చేస్తున్నాను. ఇందులో హీరోని ఆరాధించే పాత్రలు లేవు, నా పాత్ర లోపాలతో కూడినది, బయట చూసే రియలిస్టిక్ పాత్రలను పోలి వుంటుంది. నేను ఎవరినీ మెప్పించడానికి ఇక్కడకు రాలేదు, నాదైన ముద్ర వేయడానికి వచ్చాను తెలియజేస్తుంది.

GedelaRaju review: రఘుకుంచె చిత్రం గేదెలరాజు ఎలా వుందో తెలుసా.! సమీక్షరఘుకుంచె టైటిల్‌ పాత్ర పోషించిన సినిమా ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా అనేది ట్యాగ్‌లైన్‌. రఘు కుంచె సమర్పణలో మోటూరి టాకీస్ బ్యానర్ పై వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మాణంలో చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి, మహబూబ్ బాషా, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్.. పలువురు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నేడు ఏప్రిల్ 24న థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయింది.

ఆ బడా ముసలి నిర్మాతపై కంపు.. ఆ హీరోయిన్ మమ్మల్ని మంచం కింద దాక్కోమంది.. జేడీ చక్రవర్తిసినీ ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న అకృత్యాలు ఎక్కువే. వీటిలో చాలామటుకు బయటపడవు. తమకు జరిగిన అన్యాయాలను బయటికి చెప్పడానికి చాలామంది మహిళలు సంకోచిస్తారు. అయితే కొందరు క్యాస్టింగ్ కౌచ్, మీటూ ద్వారా సినీ పెద్దలచే తాము ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ఓపెన్‌గా చెప్పారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఓ హీరోయిన్‌కు జరిగిన చేదు ఘటన గురించి నటుడు జేడీ చక్రవర్తి ఓపెన్ చేశారు.

Watch More Videos

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

ఫస్ట్ లుక్: స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ హెచ్ అండ్ ఎం కలెక్షన్‌ని లాంచ్ చేసిన హెచ్ అండ్ ఎంత్వరలో జరగనున్న స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్‌నీలో H&M కలెక్షన్‌ లోని అన్ని లుక్స్‌‌ను ప్రకటించేందుకు H&M సిద్ధంగా ఉంది. ఈ కలెక్షన్ మే 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి hm.com ఆన్‌లైన్‌లో, ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రఖ్యాత డిజైనర్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌తో H&M యొక్క మొదటి భాగస్వామ్యం జరిగిన సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలెక్షన్ ప్రారంభమవుతోంది. H&M యొక్క రెండవ డిజైన్ సహకారమైన మొదటి స్టెల్లా మెక్‌ కార్ట్ నీ H&M భాగస్వామ్యం నవంబర్ 2005లో ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త స్టెల్లా మెక్‌కార్ట్‌నీ H&M కలెక్షన్ అంతకుముందు ఉన్న వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో హైవే దత్తత కార్యక్రమం, సామాజిక సేవలో తెలుగు విద్యార్ధులుసామాజిక బాధ్యతను తెలుగు విద్యార్ధుల్లో పెంచేలా ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా స్థానిక ఈస్ట్ విండ్సర్ నగరంలో చేపట్టిన హైవే దత్తత సామాజిక స్పృహను చాటిచెప్పింది. పర్యావరణ పరిరక్షణను ఒక యజ్ఞంలా భావించి గతంలో పలు నగరాల్లో విజయవంతంగా సేవలు అందించిన నాట్స్, అదే స్ఫూర్తితో ఈసారి న్యూజెర్సీలో ఈస్ట్ విండ్సర్ పరిసరాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంది. ఈ పారిశుధ్య కార్యక్రమంలో చిన్నారులు, విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం విశేషం.

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతిఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com