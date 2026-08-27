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  4. Pregnant woman Constable hit with iron rod at Bengaluru Railway Police Station
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (20:13 IST)

గర్భిణీగా వున్న మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దాడి.. ఎక్కడ?

Pregnant woman Constable
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (20:13 IST)
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Pregnant woman Constable
గర్భిణీగా వున్న మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దాడి జరిగిన ఘటన బెంగళూరులో చోటుచేసుకుంది. బెంగళూరులోని మెజెస్టిక్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆగస్టు 26 తెల్లవారుజామున ఒక మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌పై ఇనుప రాడ్‌తో దారుణంగా దాడి జరిగిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. 28 ఏళ్ల డి. శిల్ప (పీసీ-147) అనే ఈ కానిస్టేబుల్ గర్భిణి అని, దాడిలో ఆమె తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని సమాచారం. 
 
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, గజేంద్ర అనే నిందితుడు తన మొబైల్ ఫోన్ పోయిందన్న ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆగస్టు 26న తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చాడు. ఆ సమయంలో స్టేషన్‌లో ఇతర సిబ్బంది ఎవరూ లేకపోవడంతో, రాత్రి విధుల్లో ఉన్న శిల్ప, సంబంధిత సిబ్బంది అందుబాటులో లేరని అతనికి చెప్పింది. మొబైల్ ఫోన్ పోయినందుకు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఉదయం తిరిగి రావాలని అతనికి సూచించింది.
 
నిందితుడు మొదట స్టేషన్ నుండి వెళ్లిపోయినప్పటికీ, కొద్దిసేపటికే తిరిగి వచ్చి కోపంతో.. బారికేడ్ వద్ద ఉన్న ఇనుప రాడ్‌ను తీసుకుని, స్టేషన్ లోపల కూర్చుని ఉన్న శిల్పపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు ఆమె తలపై పలుమార్లు దాడి చేశాడని, సుమారు ఏడు నుండి ఎనిమిది సార్లు కొట్టాడని పోలీసు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. 
ఈ గందరగోళం విని ఆమె సహచరులు వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
శిల్ప మొదట మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. ఆ తర్వాత రాజాజీనగర్‌లోని సుగుణ ఆసుపత్రికి మెరుగైన చికిత్స కోసం తరలించారు. ఈ దాడికి సంబంధించి రైల్వే పోలీసులు గజేంద్రను అరెస్టు చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 109, 132 కింద బెంగళూరు సిటీ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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