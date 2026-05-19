సంబంధిత వార్తలు
- కదిలే కారులో సామూహిక అత్యాచారం.. ఒకరి తర్వాత ఒకరు..గంటల తరబడి..?
- హవ్వ... కారుపై కూర్చుని నడిరోడ్డుపై వెళ్తూ జంట రొమాన్స్ (video)
- అక్రమ సంబంధాన్ని నిలదీసిన భర్త - పెట్రోల్ పోసి సజీవదహనం చేసిన భార్య - అత్త
- రెండో భర్తను ఇద్దరు ప్రియులతో కలిసి హత్య చేసిన భార్య.. ఎక్కడ?
- బీహార్లో దారుణం... వివాహిత ఇంటికెళ్లిన యువకుడిని కొట్టి చంపేసిన కుటుంబ సభ్యులు
పూణెలో దారుణం : కదులుతున్న కారులో మహిళా లాయర్పై అత్యాచారం..
మహారాష్ట్రలోని పూణె నగరంలో దారుణం జరిగింది. మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తిని కలిసేందుకు వెళ్ళిన ఓ మహిళా న్యాయవాదిపై కదులుతున్న కారులోనే పైశాచికంగా సామూహిక లైంగిక దాడికి ఒడిగట్టారు. ఈ ఘోరంపై పూణె పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బీహార్లోని పాట్నాకు చెందిన సదరు బాధిత మహిళ పుణేలోనే ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం బాంబే హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. వృత్తిపరమైన పని నిమిత్తం పుణేకు వచ్చిన ఆమె.. గత ఆదివారం ఒక ప్రముఖ మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా పరిచయమైన వ్యక్తిని కోరేగావ్ పార్క్లోని ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కు రమ్మని కోరారు. సదరు వ్యక్తి తనతో పాటు మరో ఇద్దరు మహిళలను తీసుకుని రాగా, అంతా కలిసి కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుని ఎవరి దారిన వారు వెళ్లిపోయారు.
ఆ తర్వాత అదే హోటల్లో ఆదివారం రాత్రి మద్యం సేవించే క్రమంలో, పక్క టేబుల్పై ఉన్న మరో ఇద్దరు వ్యక్తులతో ఆమెకు మాటలు కలిసి పరిచయం ఏర్పడింది. అనంతరం వారంతా కలిసి ఒక పబ్కు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుని కారులో బయలుదేరారు. అయితే, కారు ప్రయాణంలో ఉండగానే నిందితుల్లో ఒకడు ఆమెపై లైంగిక దాడికి తెగబడ్డాడు. అంతటితో ఆగకుండా, నిందితులు తమ క్రూరత్వాన్ని పరాకాష్ఠకు తీసుకెళుతూ.. కారులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే తమ మరో ఇద్దరు స్నేహితులకు ఫోన్ కాల్ చేసి, బాధిత మహిళపై అత్యంత అసభ్యకరమైన కామెంట్లు చేశారు.
ఈ ఘోరం జరిగిన తర్వాత బాధిత మహిళ ఎలాగోలా ఒక స్థానికుడి సహాయంతో తన స్నేహితుడిని సంప్రదించి, వెంటనే కోరేగావ్ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘాతుకంపై పుణే పోలీస్ కమిషనర్ అమితేష్ కుమార్ తీవ్రంగా స్పందించారు. "ఈ కేసును అత్యంత తీవ్రమైన అంశంగా పరిగణించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం, పరారీలో ఉన్న మరో వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించాం" అని కమిషనర్ ' స్పష్టం చేశారు.
ఐక్య నా బిడ్డ లాంటిది, మా ఈ ట్రస్ట్ వాయిస్లెస్కి వాయిస్గా ఉంటుంది: మనోజ్ మంచు
టాలీవుడ్లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
నారా లోకేష్కు ఎక్కువ మంది పిల్లలు వుండాలని భావిద్దాం, బావ ఫోటో పెట్టావు: పూనమ్ కౌర్ ట్వీట్
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
Yash: టాక్సిక్ సెట్ నుండి రాయా గా అద్భుతమైన స్టిల్ తో యష్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.