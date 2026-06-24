  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Pune millionaire murder case: fiance murdered for the sake of a lover who ran a mobile shop
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (16:02 IST)

బికారి అయిన వ్యక్తి మోజులో పడి కోటీశ్వరుడైన కాబోయే భర్తను హత్య చేసిన యువతి

Pune millionaire murder case
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (16:02 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (16:04 IST)
google-news
Pune millionaire murder case
పూణేకు చెందిన ఒక సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు సంబంధించి దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గోయల్ కుటుంబానికి చెందిన సియాతో కేతన్‌కు నిశ్చితార్థం జరిగింది. అగర్వాల్ కుటుంబం అత్యంత ధనవంతులు. కేవలం వివాహ వేదిక కోసం రాజస్థాన్‌లో ఒక ప్యాలెస్‌ను రూ. 17 కోట్లతో బుక్ చేసుకున్నారు. దీనిని బట్టి ఆ వివాహం ఎంత వైభవంగా జరగబోతోందో, సియా ఎలాంటి సంపన్న కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, మొబైల్ ఫోన్ షాపు నడిపే ఒక సామాన్యమైన యువకుడి కోసం ఆమె తన సంపన్న కాబోయే భర్తను హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
 
ఇది కేవలం డబ్బుకు సంబంధించిన విషయం కాదు; అసలు విషయం ఏమిటంటే, ఆమె ఆ సంబంధాన్ని సులభంగా తిరస్కరించి ఉండవచ్చు. కేతన్ తండ్రి కన్నీటి పర్యంతమవుతూ మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ సియా నిరాకరించి ఉంటే, తాము వెంటనే నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసి ఆమెను స్వేచ్ఛగా వదిలేసేవారమని, కానీ దానికి బదులుగా ఆమె తన కొడుకు ప్రాణాలను తీసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 
సియా చేసిన ఈ అనాలోచిత చర్య దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దీనిని కేవలం మూర్ఖత్వం అనాలా లేక విచక్షణ కోల్పోవడం అనాలా? ఏది ఏమైనా, ఒక సామాన్య యువకుడి కోసం సియా తన భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవడమే కాకుండా, ఒక గౌరవప్రదమైన కుటుంబం నుండి ఒక కొడుకును దూరం చేసింది.
 
సోనం రఘువంశీ, మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసులతో పోలికలు: పెళ్లి లేదా హనీమూన్ సమయంలో మహిళలు తమ ప్రేమికులతో కుమ్మక్కై భర్తలను హత్య చేసిన గతంలోని కేసులతో ప్రజలు ఈ సంఘటనను పోల్చి చూస్తున్నారు.
 
ఒకవేళ సియాకు ఈ వివాహం ఇష్టం లేకపోయినా లేదా ఆమె మరొకరిని ప్రేమిస్తున్నా, ఆ సంబంధాన్ని సులభంగా తిరస్కరించి ఉండవచ్చు. ఒక అమాయకుడి ప్రాణం తీయాల్సిన అవసరం ఏముంది? కేతన్ ఆమెను గాఢంగా ప్రేమించాడు, అలాంటి ప్రేమకు ఇంత విషాదకరమైన ముగింపు లభించడం చూసి ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు.
 
మహారాష్ట్రలోని లోహగడ్ కోట వద్ద, 26 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు మరియు తన కాబోయే భర్త అయిన కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్‌ను పథకం ప్రకారం హత్య చేసినందుకు గాను, పుణె పోలీసులు 20 ఏళ్ల సియా గోయల్ మరియు ఆమె ప్రియుడు, 22 ఏళ్ల చేతన్ చౌదరీలను అరెస్టు చేశారు. జూన్ 18న అగర్వాల్‌ను 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి నెట్టివేసి, ఆ ఘటనను ఫోటోలు తీసే క్రమంలో జరిగిన ప్రమాదంగా చిత్రీకరించడానికి వారు ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
About Writer
ఐవీఆర్

రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్

రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కుమారుడు రాం చరణ్‌ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించడంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. ఒక తండ్రిగా గర్వపడుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. అలాగే, సుమతీ శతకంలోని ఓ పద్యాన్ని ఆయన ఉటంకించారు.

Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్

Rajinikanth: తలైవర్ 173 చిత్రం పేరు ధర్మన్ - 4గురు దర్శకులు మారారన్న రజనీకాంత్కాగా, 'ధర్మన్': కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఖరారు కావడానికి ముందు ముగ్గురు దర్శకులు ఎందుకు మారారో రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. KS రవికుమార్, సుందర్ సి, సిబి చక్రవర్తి తర్వాత, కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో రజనీకాంత్ నటించనున్న 'ధర్మన్' చిత్రానికి అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకుడిగా ఎంపికయ్యారు.

Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్

Kleenkara : నాన్న అని పిలిచే.క్లీంకార పెద్ది విడుదలయ్యాక పెద్ది అని పిలుస్తోంది : రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అన్ని ప్రాంతాల్లో హౌస్‌ఫుల్ కలెక్షన్లతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమౌతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ పెద్ది మెగా బ్లాక్‌బస్టర్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించారు.

Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుంది

Chiranjeevi proud: ప్రధాని కలవడం అక్కడ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ టైటిల్ ఇవ్వడం తండ్రిగా గర్వంగా వుందిరామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ చిత్రం ‘పెద్ది’. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లతో సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. 2026 సౌత్ ఇండియా నంబర్ వన్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది

Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్‌కు విషెస్ చెప్పిన త్రిష

Trisha: అభిమానులు గోల చేసాక విజయ్‌కు విషెస్ చెప్పిన త్రిషతమిళనాడు సీఎం విజయ్‌కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలను నటి త్రిష తెలపలేదని వార్తలు ఒక్కసారిగా గుప్పుమన్నాయి. ఇంకా ఆమె విజయ్ నుంచి దూరమైందని, అలాగే సోషల్ మీడియాను త్రిష అన్ ఫాలో చేసిందనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ వార్తలకు త్రిష తాజా పోస్టుతో చెక్ పెట్టారు. జూన్ 22న విజయ్ 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష నుంచి ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు రాకపోవడంతో, ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విజయ్‌ను అన్‌ఫాలో చేశారనే వార్తలు చర్చకు దారితీశాయి. వారి స్నేహబంధం దెబ్బతిన్నదంటూ సాగిన ఈ ప్రచారానికి ఫుల్‌స్టాప్ పెడుతూ, విజయ్‌తో ఉన్న ఒక చిత్రాన్ని త్రిష సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసారు.