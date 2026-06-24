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బికారి అయిన వ్యక్తి మోజులో పడి కోటీశ్వరుడైన కాబోయే భర్తను హత్య చేసిన యువతి
పూణేకు చెందిన ఒక సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు సంబంధించి దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గోయల్ కుటుంబానికి చెందిన సియాతో కేతన్కు నిశ్చితార్థం జరిగింది. అగర్వాల్ కుటుంబం అత్యంత ధనవంతులు. కేవలం వివాహ వేదిక కోసం రాజస్థాన్లో ఒక ప్యాలెస్ను రూ. 17 కోట్లతో బుక్ చేసుకున్నారు. దీనిని బట్టి ఆ వివాహం ఎంత వైభవంగా జరగబోతోందో, సియా ఎలాంటి సంపన్న కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, మొబైల్ ఫోన్ షాపు నడిపే ఒక సామాన్యమైన యువకుడి కోసం ఆమె తన సంపన్న కాబోయే భర్తను హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
Pune millionaire murder case
ఇది కేవలం డబ్బుకు సంబంధించిన విషయం కాదు; అసలు విషయం ఏమిటంటే, ఆమె ఆ సంబంధాన్ని సులభంగా తిరస్కరించి ఉండవచ్చు. కేతన్ తండ్రి కన్నీటి పర్యంతమవుతూ మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ సియా నిరాకరించి ఉంటే, తాము వెంటనే నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసి ఆమెను స్వేచ్ఛగా వదిలేసేవారమని, కానీ దానికి బదులుగా ఆమె తన కొడుకు ప్రాణాలను తీసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సియా చేసిన ఈ అనాలోచిత చర్య దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. దీనిని కేవలం మూర్ఖత్వం అనాలా లేక విచక్షణ కోల్పోవడం అనాలా? ఏది ఏమైనా, ఒక సామాన్య యువకుడి కోసం సియా తన భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకోవడమే కాకుండా, ఒక గౌరవప్రదమైన కుటుంబం నుండి ఒక కొడుకును దూరం చేసింది.
సోనం రఘువంశీ, మేఘాలయ హనీమూన్ హత్య కేసులతో పోలికలు: పెళ్లి లేదా హనీమూన్ సమయంలో మహిళలు తమ ప్రేమికులతో కుమ్మక్కై భర్తలను హత్య చేసిన గతంలోని కేసులతో ప్రజలు ఈ సంఘటనను పోల్చి చూస్తున్నారు.
ఒకవేళ సియాకు ఈ వివాహం ఇష్టం లేకపోయినా లేదా ఆమె మరొకరిని ప్రేమిస్తున్నా, ఆ సంబంధాన్ని సులభంగా తిరస్కరించి ఉండవచ్చు. ఒక అమాయకుడి ప్రాణం తీయాల్సిన అవసరం ఏముంది? కేతన్ ఆమెను గాఢంగా ప్రేమించాడు, అలాంటి ప్రేమకు ఇంత విషాదకరమైన ముగింపు లభించడం చూసి ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు.
మహారాష్ట్రలోని లోహగడ్ కోట వద్ద, 26 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు మరియు తన కాబోయే భర్త అయిన కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ను పథకం ప్రకారం హత్య చేసినందుకు గాను, పుణె పోలీసులు 20 ఏళ్ల సియా గోయల్ మరియు ఆమె ప్రియుడు, 22 ఏళ్ల చేతన్ చౌదరీలను అరెస్టు చేశారు. జూన్ 18న అగర్వాల్ను 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి నెట్టివేసి, ఆ ఘటనను ఫోటోలు తీసే క్రమంలో జరిగిన ప్రమాదంగా చిత్రీకరించడానికి వారు ప్రయత్నించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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