ప్రేమ వివాహంతో గొడవలు: వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు.. వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది
రాజస్థాన్లో ఓ ప్రేమ వివాహం కలకలం రేపింది. వధూవరుల కుటుంబీకుల మధ్య జరిగిన గొడవలో వధువు కుటుంబీకులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాజస్థాన్, బార్మర్ జిల్లాలో జరిగిన ఓ ప్రేమ వివాహం హింసాత్మకంగా మారింది. వధువు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వరుడి సోదరుడి ముక్కు కోసేశారు. ఇందుకు ప్రతీకారంగా వరుడింటి బంధువులు జరిపిన దాడిలో వధువు మేనమామ కాలు విరిగింది.
ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఓ వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని పరిస్థితి విషమంగా వుందని వైద్యులు చెప్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. శ్రవణ్ సింగ్ అనే 25 ఏళ్ల వ్యక్తి.. అదే గ్రామానికి చెందిన యువతిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వివాహానికి వధువు ఇంటి వారు వ్యతిరేకించారు.
ఈ క్రమంలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య వాగ్వివాదం గొడవకు కారణమైంది. ఈ క్రమంలో వధువు మేనమామ ధర్మ్ సింగ్.. శ్రవణ్ సింగ్ సోదరుడు యూకే సింగ్ వద్ద జగడానికి దిగాడు. ఈ క్రమంలో యూకే సింగ్ ముక్కును ధర్మ్ సింగ్ కోసేశాడు. దీంతో ఎలాగో తప్పించుకున్న యూకే సింగ్.. వారి కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పాడు.
ఈ విషయం ఇరు వర్గాల మధ్య దాడికి కారణమైంది. ధర్మ్ సింగ్పై యూకే సింగ్ బంధువులు జరిపిన దాడిలో అతని కాలు విరిగింది. ప్రస్తుతం అతను ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. యూకే సింగ్ను కూడా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని పరారీలో వున్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.