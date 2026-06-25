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  4. Rajkot’s 23-year-old former AAP candidate Nandini was found hanging in her flat under suspicious circumstances
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (09:29 IST)

ఆప్ మాజీ అభ్యర్థి అనుమానాస్పద మృతి - ప్రియుడే చంపేశాడా?

deadbody
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (09:27 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (09:29 IST)
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ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన మాజీ అభ్యర్థి 23 యేళ్ళ నందని బొస్మియా అనుమానాస్పదంగా చనిపోయారు. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని రాజ్‌కోట్‌లో ఈ నెల 22వ తేదీన ఆమె తన అద్దె ప్లాట్‌లో ఉరితాడుకు వేలాడుతూ కనిపించారు. దీన్ని పోలీసులు ప్రాథమికంగా ఆత్మహత్యగా భావిస్తున్నప్పటికీ ఆమెతో సహజీవనం చేస్తూ వచ్చిన వివాహితుడైన ప్రియుడే ఆమెను హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించివుండొచ్చని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. 
 
గత యేడాది జరిగిన జెటూర్-నవగఢ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఆప్ తరపున పోటీ చేసిన నందని ప్రస్తుతం మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్‌గా పనిచేస్తున్నారు. గొండాల్ చౌకీ సమీపంలోని ఆగమన్ సిటీ నివాస సముదాయంలో ఐదో అంతస్తులో ఉన్న ఫ్లాట్లో ఆమె ఫ్యాన్‌కు వేలాడుతూ కనిపించారు. నందని ఫోన్ ఎత్తకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
నందని తండ్రి పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో జునాగడ్‌కు చెందిన అస్లాం హుస్సేన్ సమా అనే వ్యక్తిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అస్లాంకు ఇదివరకే పెళ్లయినప్పటికీ నందనితో రాజ్‌కోట్‌లో సహజీవనంలో ఉన్నట్టు పేర్కొన్నాడు. తన మొదటి భార్యతోనూ అతడు సంబంధాలు కొనసాగించడంతో ఇద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. అస్లాం ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్రంగా వేధించేవాడని కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
 
అస్లాం ఒత్తిడి కారణంగా నందిని తన నగలను తాకట్టు పెట్టడమే కాకుండా, చిన్న వయసులోనే గర్భాశయ తొలగింపు శస్త్రచికిత్స కూడా చేయించుకోవాల్సి వచ్చిందని కుటుంబం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. గతంలో జునాగఢ్ అస్లాం బంధువులు నందనిపై దాడి చేశారు. దీనిపై పోలీసు కేసు కూడా నమోదైంది. ప్రస్తుతం నిందితుడు అస్లాం పరారీలో ఉన్నాడు. 
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ఠాగూర్

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