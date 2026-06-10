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రూ. 100కే అత్యాచారం, 15 ఏళ్ల బాలికపై వైద్యుడు అఘాయిత్యం
ఆసుపత్రిని వైద్యాలయం అంటారు. ఎందుకంటే.. ఆసుపత్రి ఆలయం వంటిదనీ, అక్కడ దేవుడు లాంటి డాక్టర్ వుంటాడని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఆసుపత్రిలో మాత్రం కామాంధుడైన డాక్టర్ వున్నాడు. తన కన్ను పడిందంటే చాలు... ఎవర్నీ వదిలిపెట్టడు. అక్కడున్న సిబ్బంది ఆర్థిక బలహీనతను ఆసరా చేసుకుని ఆసుపత్రికి వచ్చే అమాయక యువతులపై లైంగిక దాడులు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఆసుపత్రి కురుక్షేత్రలో వుంది. ఇక్కడ ఓ డాక్టర్ సిబ్బందికి రూ. 100 ఇచ్చి చికిత్స కోసం వచ్చిన బాలికపై అత్యాచారం చేసాడు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలకు దారితీస్తోంది.
ఆసుపత్రికి సంబంధించి అధికారిణిగా ఓ మహిళ వున్నప్పటికీ ఆ కామాంధుడు ఇది ఎలా చేసాడనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. మైనర్ బాలికను చికిత్స కోసం పరీక్షించేటపుడు కనీస నిబంధనలు పాటించకపోవడం ఏమిటని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. బాలికపై అత్యాచారం ఘటనపై హర్యానా రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ భాటియా ఆసుపత్రి సిబ్బందిని నిలదీసినా వాళ్లంతా బెల్లం కొట్టిన రాళ్లులా నిలుచున్నారే తప్పించి స్పందించలేదు. దీన్నిబట్టి నిందితుడైన వైద్యుడికి వారి మద్దతు వుందా అనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయనీ, ఆసుపత్రి యంత్రాంగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
Nag Aswin: సింగ్ గీతం విడుదల మార్పు- సెన్సార్ పూర్తి- క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్
‘సింగ్ గీతం’ ఒక ఫాంటసీ, సూపర్నేచురల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే చిత్రం. ఇందులో సంగీతంతో పాటు విజువల్స్ కూడా కథనంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రేక్షకులను ఆ ప్రపంచంలో పూర్తిగా లీనం చేసే అనుభూతిని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో, చిత్ర బృందం ఫైనల్ అవుట్పుట్ను మరింత పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి అదనపు సమయం కేటాయిస్తోంది. థియేటర్లలోకి తొందరపడి తీసుకురావడం కంటే అత్యుత్తమ నాణ్యతతో అందించాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఒకరోజు వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పల్లె ప్రజల జీవనం - ప్రేమానుబంధాలు చూపించడంలో దిట్ట : పవన్ కళ్యాణ్
Pawankalyan: భారతీరాజా గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు
ప్రముఖ దర్శకులు శ్రీ భారతీరాజా గారి మ్రుతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు తోపాటు చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ, మోహన్ రాజా పలువురు తమ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ లో సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ, శ్రీ భారతీరాజా గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. తమిళ, తెలుగు చిత్రాలపై శ్రీ భారతీరాజా గారు తనదైన ముద్ర వేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లె ప్రజల జీవనం, ప్రేమానుబంధాలను, టీనేజర్స్ కి ఉండే ఆకర్షణలు లాంటివి చూపించడంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనది.
దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా ఇకలేరు... అనారోగ్యంతో ఇంట్లో మృతి
భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో దిగ్గజ దర్శకుడుగా గుర్తింపు పొందిన భారతీరాజా ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయసు 84. 1941 జులై 17న జన్మించిన భారతీరాజా 1977లో వచ్చిన తమిళ మూవీ '16 వయథినిలే' (తెలుగులో పదహారేళ్ల వయసు)తో దర్శకుడిగా మారారు. కొత్త జీవితాలు సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.
కుక్కను చంపేసారని గుక్కలు పెట్టి ఏడుస్తున్న నటి, వీడియో
తన పెంపుడు కుక్క మైకీని కొట్టి చంపేసారంటూ బాలీవుడ్ నటి మంజరి ఫడ్నవిస్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ఆవేదనను వెళ్లబుచ్చారు. తమ సొసైటీలో తన పెంపుడు కుక్క మైకీని అత్యంత దారుణంగా కొట్టి చంపేసారంటూ ఆమె విలపించారు. 2019 నుంచి ఆ కుక్క తమతోనే వున్నదనీ, ఆ కుక్క వాళ్లని ఏం చేసిందని చంపారంటూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. కుక్కను చంపినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆమె విజ్ఞప్తి చేసారు. మంజరి ఆవేదన పట్ల జంతు ప్రేమికులు సైతం బాధను వ్యక్తం చేసారు. ఖచ్చితంగా కుక్కని చంపిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని వారు కూడా మద్దతు పలికారు.