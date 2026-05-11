Gold Fraud: రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయిన ఉద్యోగి
వనస్థలిపురానికి చెందిన 63 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగి, నకిలీ డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్లకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ పెట్టుబడి మోసానికి గురై రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయారు. మల్కాజిగిరి సైబర్క్రైమ్ పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఏప్రిల్ 7న నందిని రెడ్డిగా పరిచయం చేసుకున్న ఒక మహిళ బాధితుడిని ఒక టెలిగ్రామ్ చాట్ గ్రూప్లో చేర్చింది. అధిక లాభాలు, గ్యారెంటీ రాబడులు వస్తాయని హామీ ఇస్తూ, ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడి పెట్టమని ఆమె బాధితుడిని ఒప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బాధితుడు మొదట రూ.49,999 పెట్టుబడి పెట్టగా, దానిని యూఎస్డీటీ క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చారు. ట్రేడింగ్ ఖాతాలో కనిపించిన చిన్న లాభాలు ఆ ప్లాట్ఫామ్ నిజమైనదని అతడిని నమ్మించాయి. అప్లికేషన్లో చూపిన రాబడులకు ప్రోత్సాహం పొంది, మోసగాళ్లు సూచించినట్లుగా అతను పలు లావాదేవీలలో డబ్బు బదిలీ చేస్తూనే ఉన్నాడు.
తరువాత, ట్రేడింగ్ వెబ్సైట్ అప్గ్రేడ్ చేయబడిందని, ఖాతాలో పెద్ద మొత్తంలో బ్యాలెన్స్ ఉందని నిందితురాలు బాధితుడికి ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియజేసిందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అతను పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మోసగాళ్లు మొత్తం యూఎస్డీటీ బ్యాలెన్స్పై ఏడు శాతం మార్పిడి రుసుము, సేవా ఛార్జీగా అదనంగా రూ.25.52 లక్షలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పలుమార్లు చెల్లింపుల కోసం డిమాండ్ చేసినప్పటికీ, ఎటువంటి నగదు ఉపసంహరణ ప్రక్రియ జరగకపోవడంతో, ఆ ప్లాట్ఫారమ్ మోసపూరితమైనదని బాధితుడు గ్రహించాడు. బాధితుడు మొత్తం రూ.56.84 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టగా, కేవలం రూ.4,866 మాత్రమే తిరిగి పొందగలిగాడని, తద్వారా అతనికి రూ.56.80 లక్షల నష్టం వాటిల్లిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.