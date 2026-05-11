సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (09:01 IST)

Gold Fraud: రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయిన ఉద్యోగి

వనస్థలిపురానికి చెందిన 63 ఏళ్ల విశ్రాంత ఉద్యోగి, నకిలీ డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి మోసానికి గురై రూ.56.8 లక్షలకు పైగా కోల్పోయారు. మల్కాజిగిరి సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులకు అందిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఏప్రిల్ 7న నందిని రెడ్డిగా పరిచయం చేసుకున్న ఒక మహిళ బాధితుడిని ఒక టెలిగ్రామ్ చాట్ గ్రూప్‌లో చేర్చింది. అధిక లాభాలు, గ్యారెంటీ రాబడులు వస్తాయని హామీ ఇస్తూ, ఒక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టమని ఆమె బాధితుడిని ఒప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
బాధితుడు మొదట రూ.49,999 పెట్టుబడి పెట్టగా, దానిని యూఎస్‌డీటీ క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చారు. ట్రేడింగ్ ఖాతాలో కనిపించిన చిన్న లాభాలు ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ నిజమైనదని అతడిని నమ్మించాయి. అప్లికేషన్‌లో చూపిన రాబడులకు ప్రోత్సాహం పొంది, మోసగాళ్లు సూచించినట్లుగా అతను పలు లావాదేవీలలో డబ్బు బదిలీ చేస్తూనే ఉన్నాడు.
 
తరువాత, ట్రేడింగ్ వెబ్‌సైట్ అప్‌గ్రేడ్ చేయబడిందని, ఖాతాలో పెద్ద మొత్తంలో బ్యాలెన్స్ ఉందని నిందితురాలు బాధితుడికి ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియజేసిందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అతను పెట్టుబడిని ఉపసంహరించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మోసగాళ్లు మొత్తం యూఎస్‌డీటీ బ్యాలెన్స్‌పై ఏడు శాతం మార్పిడి రుసుము, సేవా ఛార్జీగా అదనంగా రూ.25.52 లక్షలు డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
పలుమార్లు చెల్లింపుల కోసం డిమాండ్ చేసినప్పటికీ, ఎటువంటి నగదు ఉపసంహరణ ప్రక్రియ జరగకపోవడంతో, ఆ ప్లాట్‌ఫారమ్ మోసపూరితమైనదని బాధితుడు గ్రహించాడు. బాధితుడు మొత్తం రూ.56.84 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టగా, కేవలం రూ.4,866 మాత్రమే తిరిగి పొందగలిగాడని, తద్వారా అతనికి రూ.56.80 లక్షల నష్టం వాటిల్లిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాగానే జన నాయగన్ విడుదల : నిర్మాత నారాయణటీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'జన నాయగన్' నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'జన నాయగన్' చిత్ర విడుదలపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు.

VD: విధి విజయ్ దేవరకొండ ని రాజును చేసిన చిత్రంగా శౌర్యువ్ సినిమాహీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

Suriya: వీరభద్రుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా తెలుగులో విడుదలసూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

Pooja Hegde,: తేరా హో జావున్ బీచ్ పాటలో పూజా హెగ్డే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిందిరాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

