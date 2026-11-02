తిరుపతిలో ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగిని దారుణ హత్య
తిరుపతిలో ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ విభాగంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగినిగా పనిచేస్తున్న భాగ్యశ్రీ అనే యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. సి.మల్లవరం హైవే ప్రాంతంలో ఆమె మృతదేహం లభించింది. అంతకుముందు హత్యకు గురైన యువతి ఎవరన్నది తెలియరాలేదు. చివరికి సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫోటోలను చూసి ఆమె తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు.
తిరుపతి ఎస్.టి.వి నగర్ పీజీ హాస్టలులో వుంటూ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్స్ విభాగంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగినిగా పనిచేస్తోంది భాగ్యశ్రీ. ఐతే ఆమె ఫోన్ అక్టోబరు 30 నుంచి స్విచాఫ్ అయ్యింది. అక్టోబర్ 31న సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫోటోను చూసి ఆమె తల్లిదండ్రులు పోలీసులను సంప్రదించగా యువతి దుస్తులు, నగలు చూపించారు. దాంతో మృతి చెందినది తమ కుమార్తేనని బోరుమంటూ విలపించారు ఆమె తల్లిదండ్రులు. మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదును నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు భాగ్యశ్రీ హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించే పనిలోపడ్డారు.