డబ్బు.. డబ్బు.. డబ్బు.. వేధిస్తుందని ప్రియురాలిని చంపి.. ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు...
డబ్బు కోసం వేధిస్తుందనే కారణంతో ఓ వ్యక్తి తన ప్రియురాలిని హతమార్చాడు. మృతదేహాన్ని రెండు భాగాలుగా కోసి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. ఈ దారుణ ఘటన విశాఖపట్నంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రవీంద్ర అనే వ్యక్తి ఇండియన్ నేవీలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతనికి వివాహం అయినప్పటికీ తన ప్రియురాలు మౌనిక (28)తో సంబంధం కొనసాగించాడు.
ఆదివారం అర్థరాత్రి సమయంలో వీళ్లిద్దరి మధ్య ఆర్థికపరమైన అంశాలపై వాగ్వాదం జరిగింది. తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన రవీంద్ర మౌనికను హతమార్చాడు. హత్య తర్వాత మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలుగా నరికాడు. సగభాగాన్ని ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. మరో భాగాన్ని మూటగట్టి ఇంట్లో ఓ మూలన పెట్టాడు.
ఆ తర్వాత నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు. నిందితుడు రవీంద్రను అదుపులోకి తీసుకొని దర్యాప్తు చేశారు.