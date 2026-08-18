దారుణం, మహిళను కత్తితో పొడిచి ఆమె ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే వంట చేస్తూ వున్నాడు
మనుషుల్లో కొందరు రానురాను రాక్షసులుగా మారుతున్నారు. రాక్షసులకన్నా కరుణ వుంటుందేమో కానీ వారిని మించిపోతున్నారు కొంతమంది వ్యక్తులు. రెస్టారెంట్లో ఓ వంటగదిలో ఓ మహిళతో ఏర్పడిన వాగ్వాదం కాస్తా హత్యకు దారి తీసింది. మహిళా ఉద్యోగిని కత్తితో పొడిచి అత్యంత పైశాచికంగా హత్య చేసాడు సహోద్యోగి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
బార్గీ ప్రాంతంలోని మహఫిల్ రెస్టారెంటులో వంటపనులు చేసేవారిగా పలువురు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వారిలో పవన్, ముస్కాన్ చౌదరి అనేవారు కూడా వున్నారు. సోమవారం రాత్రి వీరిరువురూ వంటగదిలో పనులు చేస్తుండగా ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన పవన్ వంటగదిలో వున్న కత్తిని తీసుకుని ముస్కాన్ పొట్టలో నాలుగుసార్లు గట్టిగా పొడిచాడు. దీనితో ఆమె అక్కడే కుప్పకూలిపోయింది.
కాపాడండి అంటూ ఆమె ఆర్తనాదాలు పెడుతుంటే అతడు బాణలిలో ఏదో వేయించుతో తన పనిలో తను నిమగ్నవడం చూస్తే అతడు ఎంతటి కర్కోటకుడో తెలుస్తుంది. ఈ దారుణం అంతా సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. కత్తిపోట్లకు గురైన మహిళ కేకలు విని తోటివారి పరుగున లోపలికి వచ్చి ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐతే అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. నిందితుడు పవన్ అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతడిని వలపన్ని అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు. గతంలో ఇతడు ప్రేమ వ్యవహారంలో ప్రియురాలిపై దాడి చేసిన కేసు కూడా వున్నది. ఆ సమయంలో అతడు ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకోగా ఎలాగో బ్రతికి బయటపడ్డాడు. కానీ ఇప్పుడు మరో మహిళను పొట్టనబెట్టుకున్నాడు.