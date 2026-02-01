అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా వస్తుందని తల్లీబిడ్డలపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన మహిళ
ఓ మహిళ భర్తతో మరో మహిళ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. అయితే, తమ వివాహేతర సంబంధానికి ఆ వ్యక్తి భార్య అడ్డుతగులుతోంది. దీంతో ఆగ్రహించిన మహిళ... ఆ వ్యక్తి భార్య, బిడ్డపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటింది. దీంతో మంటలు అంటుకుని ఆ మహిళ శరీరం పూర్తిగా కాలిపోవడంతో ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె చంటిబడ్డకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సంచలనంగా మారిన ఈ దారుణ ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేతపల్లిలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కేతపల్లికి చెందిన నగేశ్, మమతలు భార్యాభర్తలు, నగేశ్తో అదే ప్రాంతానికి చెందిన మరో మహిళ అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మమత భర్తపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు తగులుతూ వచ్చింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని నగేశ్తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ... నగేశ్ ఇంటికి వెళ్ళిన మమత, ఆమె ఆరు నెలల కుమారుడిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది.
దీంతో మమత అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. చిన్నారి మాత్రం తీవ్రగాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. బాలుడు పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనతో గ్రామస్థులు షాక్కు గురయ్యారు. సమాచారం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.