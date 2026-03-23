రంగారెడ్డి క్రైమ్: హత్యకు గురైన తల్లి శవం పక్కనే రాత్రంతా గడిపిన చిన్నారి
రంగారెడ్డి జిల్లాలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హత్యకు గురైన తల్లి మృతదేహం వద్ద ఓ పసిబిడ్డ గంటల పాటు గడిపింది. ఓ మహిళను దుండగులు అతి కిరాతకంగా హత్య చేయగా.. ఆమె రెండేళ్ల చిన్నారి ఆ శవం పక్కన రాత్రంతా గడిపింది. ఆకలితో ఏడుస్తూ వుండిపోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే మృతురాలు శోభకు, మహబూబ్ నగర్, కోయిలకొండ చెందిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది.
వీరికి ఏడేళ్ల కుమారుడు కూడా వున్నాడు. వీరిద్దరూ మనస్పర్థల కారణంగా విడిపోవడం, ఆపై నర్సింహులు అనే వ్యక్తితో శోభ సహజీవనం చేయడం జరిగింది. వీరికి రెండున్నరేళ్ల కుమార్తె వుంది. కానీ నర్సింహులతో కూడా శోభకు గొడవులున్నాయి. దీంతో పుట్టింటికి వచ్చేసింది. కుమారుడికి సైకిల్ ఇస్తానని నర్సింహులు ఆమెకు ఫోన్ చేశాడు.
అయితే చాలాసేపటికి ఆమె రాకపోవడంతో కుమారుడిని తల్లి వద్ద వుంచి.. రెండున్నరేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి బయటికి వెళ్లింది శోభ. ఆదివారం తెల్లవారుజామున గ్రామ శివారులోని ఓ పంట పొలంలో శోభ రక్తపు మడుగులో విగతజీవిగా పడి ఉంది. ఆమె తలపై బండరాయితో మోది హత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
శనివారం రాత్రి ఈ దారుణం జరగ్గా, ఆ రాత్రంతా చిన్నారి తన తల్లి శవం పక్కనే ఏడుస్తూ ఉండిపోయింది. ఆదివారం ఉదయం అటుగా వెళ్తున్న గ్రామస్థులు చిన్నారి ఏడుపు విని, దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా ఈ ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.