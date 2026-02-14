'సర్' పేరుతో పిలిచి ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన వ్యక్తి
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) పేరుతో ఇంట్లో నుంచి ఓ వ్యక్తిని బయటకు పిలిచి దారుణంగా హత్య చేశాడో కిరాతకుడు. ఈ దారుణం బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..
నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాకు చెందిన బూత్ స్థాయి అధికారి రిజ్వాన్ హసన్ మండల్కు స్థానిక మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. వారి బంధానికి మహిళ భర్త నాసిర్ అలీ అడ్డొస్తున్నాడని అతడిని చంపడానికి రిజ్వాన్ పథకం వేశాడు.
ప్రణాళిక ప్రకారం బెంగాల్లో కొనసాగుతోన్న సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను చర్చించాలనే నెపంతో రిజ్వాన్ సోమవారం సాయంత్రం నాసిర్ అలీని ఓ నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడ తన స్నేహితుడు సాగర్ సహాయంతో అతడిపై దాడి చేసి, హత్య చేశాడు.
ఆధారాలు దొరకకుండా ఉండేందుకు అతడి శరీరాన్ని ముక్కలుగా నరికి వేర్వేరు ప్రదేశాల్లోని కాలువల్లో పడేశాడు. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి నాసిర్ అలీ కనిపించకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దర్యాప్తులో భాగంగా అతడి కాల్ లిస్ట్ పరిశీలించగా.. చివరగా రిజ్వాన్కు ఫోన్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నాసిర్ అలీని హత్య చేసినట్లు అంగీకరించడంతో రిజ్వాన్ను, అతడి స్నేహితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.